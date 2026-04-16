Land Kärnten baut 300 Jobs ab: Das sagt die Politik

Bis 2031 will das Land Kärnten 300 Stellen streichen. Dafür werden mehrere Abteilungen neu organisiert. Befürworter sprechen von einem wichtigen Reformschritt, Kritiker erkennen darin die Korrektur früherer Fehlentscheidungen.

Wie berichtet, steht die Kärntner Landesverwaltung vor großen Veränderungen. Noch heuer sollen mehrere Abteilungen zusammengelegt werden. Zudem ist geplant bis 2031 – also innerhalb der kommenden fünf Jahre – 300 Planstellen abzubauen. Auch das Förderwesen wird neu aufgestellt. Details haben Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) am Donnerstag präsentiert. Mehr dazu unter: So will Kärnten bis 2031 rund 125 Millionen Euro einsparen.

©LPD Kärnten/Just Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Landeshauptmann Daniel Fellner (v.l.)

Malle lobt Reform, Angerer spricht von „Korrektur“

ÖVP-Klubobmann Markus Malle sieht darin einen wichtigen Schritt: „Diese Strukturreform zeigt den Mut der Koalitions-Spitzen. Wir sparen bei uns selbst und zeigen, wie eine moderne und leistungsfähige Verwaltungsstruktur aussehen muss.“ FPÖ-Chef Erwin Angerer bezeichnet es wiederum als „späte Korrektur der eigenen politischen Fehlentscheidungen„. Außerdem betont der Freiheitliche: „Das bloße Zusammenlegen von Abteilungen greift zu kurz. Entscheidend ist, endlich die Abläufe grundlegend zu reformieren. Es braucht eine echte Struktur- und Aufgabenreform sowie eine klare Entflechtung der Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden.“

©ÖVP-Club/Bauer Am Foto: ÖVP-Klubobmann Markus Malle ©FPÖ Kärnten Am Foto: FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer

Team Kärnten zweifelt, Grüne vorsichtig positiv

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer sieht in den präsentierten Strukturmaßnahmen ebenfalls keinen echten Reformschritt: „Die aufgeblähte Abteilungsstruktur wird jetzt lediglich korrigiert. Das als Reform zu verkaufen, ist Augenauswischerei. Es wird nämlich verschwiegen, dass die Anzahl der Abteilungen von Rot und Schwarz in den vergangenen Jahren zuerst auf 14 und dann sogar auf 15 erhöht wurde.“ Von Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, wird der Anstatz grundsätzlich begrüßt. Auch sie stellt aber klar: „Die angekündigten Einsparungen, der Bürokratieabbau und digitale Abläufe müssen sich erst im Alltag beweisen. […] Am Papier schaut das alles schnell groß aus.“