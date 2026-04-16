Einsatz auf der A2: Auto fängt während der Fahrt Feuer

Brenzlige Szenen spielten sich am Donnerstag auf der A2 Südautobahn bei Völkermarkt ab. Während der Fahrt begann plötzlich das Auto eines 64-Jährigen zu qualmen. Wenig später brannte das gesamte Fahrzeug.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstag auf der A2.

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstag auf der A2.

Der Autofahrer aus dem Bezirk Klagenfurt war gegen 17.15 Uhr auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Italien unterwegs. Während der Fahrt bemerkte er plötzlich, das Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Der Mann hielt seinen Wagen nach der Unterflurtrasse in einer Pannenbucht an.

Feuerwehreinsatz auf der A2

„Nach dem Aussteigen breitete sich der Brand auf das gesamte Fahrzeug aus“, heißt es vonseiten der Autobahnpolizei. Die Freiwilligen Feuerwehren Völkermarkt und Poggersdorf führten die Löscharbeiten durch. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.