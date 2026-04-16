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Foto auf 5min.at zeigt einen blühenden Baum
Kärnten steht ein außergewöhnlich milder und sonniger Freitag bevor.
Kärnten
16/04/2026
Wetterausblick

Sonne pur in Kärnten: Freitag bringt bis zu 23 Grad

Der Freitag bringt in ganz Kärnten sehr sonniges und trockenes Wetter. Die Temperaturen steigen deutlich an und erreichen Höchstwerte von bis zu 23 Grad.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)

Kärnten darf sich am Freitag auf einen besonders milden und strahlend schönen Tag freuen. Während sich lokale Nebelfelder schnell auflösen, klettern die Temperaturen nach oben. Sogar die 20-Grad-Marke soll fallen. „Es wird noch wärmer, mit Höchstwerten bis 23 Grad ist es für die Jahreszeit um mehr als 5 Grad zu warm“, stellen die Meteorologen der Geosphere Austria klar. Zudem bleibt es trocken. Für Aktivitäten im Freien ist das Wetter also ideal.

Wie wirst du den sonnigen Freitag verbringen?

Im Freien – beim Spazieren, Radeln oder Grillen
Mit Freunden oder der Familie die Zeit genießen
Ich arbeite, freue mich aber schon auf das Wochenende
Habe noch keine Pläne
Ein Bild auf 5min.at zeigt drei Schwäne, die über den Wörthersee schwimmen.
©Christian Schittenkopf
In Kärnten steigen die Temperaturen am Freitag auf bis zu 23 Grad.
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