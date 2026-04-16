Sonne pur in Kärnten: Freitag bringt bis zu 23 Grad

Der Freitag bringt in ganz Kärnten sehr sonniges und trockenes Wetter. Die Temperaturen steigen deutlich an und erreichen Höchstwerte von bis zu 23 Grad.

Kärnten steht ein außergewöhnlich milder und sonniger Freitag bevor.

Kärnten steht ein außergewöhnlich milder und sonniger Freitag bevor.

Kärnten darf sich am Freitag auf einen besonders milden und strahlend schönen Tag freuen. Während sich lokale Nebelfelder schnell auflösen, klettern die Temperaturen nach oben. Sogar die 20-Grad-Marke soll fallen. „Es wird noch wärmer, mit Höchstwerten bis 23 Grad ist es für die Jahreszeit um mehr als 5 Grad zu warm“, stellen die Meteorologen der Geosphere Austria klar. Zudem bleibt es trocken. Für Aktivitäten im Freien ist das Wetter also ideal.

Wie wirst du den sonnigen Freitag verbringen? Im Freien – beim Spazieren, Radeln oder Grillen Mit Freunden oder der Familie die Zeit genießen Ich arbeite, freue mich aber schon auf das Wochenende Habe noch keine Pläne Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal