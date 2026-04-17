Ausgesetzt: Kaninchen-Fund in Kärnten sorgt für Entsetzen

In der Gemeinde Magdalensberg wurden nach Ostern zwei Kaninchen einfach in einem Käfig im Freien ausgesetzt. Eine aufmerksame Spaziergängerin berichtete über ihren Fund.

Bereits heute soll es für die Tiere ein "Happy End" geben.

Bereits heute soll es für die Tiere ein "Happy End" geben.

Das Phänomen der ungewollten Ostergeschenke in Form von lebenden Tieren ist ein bekanntes Problem. Auch in der Gemeinde Magdalensberg (Klagenfurt-Land) scheint dies nur kurz nach dem Fest der Fall zu sein. Eine Anwohnerin machte bei einem Abendspaziergang eine Entdeckung, die in den sozialen Medien für Bestürzung sorgt.

Entdeckung im Gebüsch

Die Frau stieß auf einen leeren, tragbaren Käfig für Kleintiere, der offensichtlich im Freien zurückgelassen wurde. Die dazugehörigen Tiere befanden sich in unmittelbarer Nähe: ein weißes und ein oranges Kaninchen, die schutzlos sich selbst überlassen worden waren. In einer lokalen Facebook-Gruppe suchte die Finderin umgehend nach Rat: „Es wurden zwei Kaninchen ausgesetzt, wo kann ich anrufen? Tierheime sind geschlossen“

Reaktionen und Rettung

Die Resonanz in der digitalen Gemeinschaft war groß: Zahlreiche Nutzer äußerten ihr Unverständnis darüber, wie Tiere einfach so „entsorgt“ werden können. Glücklicherweise zeichnet sich für die beiden Fellnasen ein schnelles Happy End ab. In einem späteren Update gab die Kärntnerin Entwarnung bezüglich des weiteren Vorgehens: „Morgen (heute, am Freitag) wird sie eine Dame einfangen und sie bekommen einen guten Platz.“ Dank des schnellen Eingreifens der Anwohner und der Hilfsbereitschaft innerhalb der Gruppe konnte für die Tiere rechtzeitig eine Lösung gefunden werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2026 um 07:08 Uhr aktualisiert