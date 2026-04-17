Schwerer Unfall auf der S37 – Totalsperre bei Maria Saal

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der S37, der Klagenfurter Schnellstraße, kommt es am Freitagmorgen zu erheblichen Behinderungen im Kärntner Frühverkehr. Die Strecke wurde im Bereich zwischen St. Veit und Maria Saal in Fahrtrichtung Klagenfurt komplett gesperrt, nachdem ein Fahrzeug mit einem kollidierte . Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist derzeit vor Ort aktiv, ebenso läuft ein Rettungseinsatz – auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.

Erst gestern ein weiterer schwerer Unfall

Bereits am Vortag war die S37 Schauplatz eines Rettungseinsatzes, als ein Lkw-Lenker aufgrund eines medizinischen Notfalls reanimiert werden musste. Autofahrer werden aktuell gebeten, den betroffenen Bereich großräumig zu umfahren, weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2026 um 08:12 Uhr aktualisiert