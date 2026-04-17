Wohnen und Nachhaltigkeit: AK Kärnten erhöht Darlehen auf 8.000 Euro

Die AK Kärnten erhöht ihre zinslosen Wohnbaudarlehen auf bis zu 8.000 Euro, um klimafreundliche Investitionen wie Photovoltaik und Regenwassernutzung für Arbeitnehmer leistbar zu machen.

Neben neuen Förderungen für Wallboxen und Zisternen bietet das Programm weiterhin finanzielle Unterstützung für klassische Sanierungen und Starthilfen für junge Mieter.

Neben neuen Förderungen für Wallboxen und Zisternen bietet das Programm weiterhin finanzielle Unterstützung für klassische Sanierungen und Starthilfen für junge Mieter.

Die AK Kärnten weitet ihr zinsloses Wohnbaudarlehen aus, um Mitglieder bei klimafreundlichen Investitionen stärker zu entlasten. Ab sofort können bis zu 8.000 Euro beantragt werden, wenn eine Photovoltaikanlage in Kombination mit einer Wallbox installiert oder eine Zisterne zur Brauchwassernutzung eingebaut wird. Einzelmaßnahmen wie der alleinige Kauf einer Wallbox werden mit bis zu 6.000 Euro unterstützt. „Damit setzen wir einen zusätzlichen Impuls für leistbares Wohnen und klimafreundliche Investitionen“, betont AK-Präsident Günther Goach.

Junge Menschen werden unterstützt

Das bewährte Fördermodell umfasst weiterhin Darlehen bis zu 6.000 Euro für klassische Sanierungen wie den Heizungstausch oder neue Fassaden. Auch der Nachwuchs profitiert: „Auch junge Menschen werden von uns gezielt unterstützt: Wer unter 35 Jahre alt ist und eine Gemeinde- oder Genossenschaftswohnung bezieht, kann eine Förderung von bis zu 3.000 Euro beantragen und damit die Kaution oder den Baukostenzuschuss finanzieren“, erklärt Barbara Pegam, Leiterin des Referats Förderungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Entlastung ohne Schuldenfalle

Besonderer Wert wird auf eine rückzahlbare Entlastung ohne Schuldenfalle gelegt, weshalb die monatlichen Raten moderat zwischen 40 und 150 Euro liegen. Dass dieser Bedarf groß ist, belegen die Zahlen des Vorjahres: „Zinsfrei, transparent und darauf bedacht, das Haushaltsbudget nicht zusätzlich unter Druck zu setzen. 2025 haben wir 1.059 Menschen mit 4,3 Millionen Euro geholfen, ihre Wohnsituation zu verbessern“, hält AK-Direktorin-Stellvertreterin Irene Hochstetter-Lackner abschließend fest.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2026 um 08:57 Uhr aktualisiert