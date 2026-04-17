Kaum Regen: Kärntner Gemeinden stellen Pool-Regeln auf

In Kärnten verschärft sich die Trockenheit, da erhoffte Niederschläge ausblieben. Das Defizit beträgt teils über 50 Prozent. Erste Gemeinden reglementieren bereits die Poolbefüllung.

Kärnten hat aktuell mit einer sehr trockenen Phase zu kämpfen. Die Hoffnungen auf das angekündigte Italientief haben sich zuletzt zerschlagen. Während die Wettermodelle im Vorfeld noch auf nennenswerte Niederschläge hindeuteten, blieb die Realität weit hinter den Erwartungen zurück. Mit verbreitet nur zwei bis acht Litern pro Quadratmeter ist die Bilanz ernüchternd: „Viel zu wenig, um die anhaltende Trockenheit in irgendeiner Form zu mildern“, erklärt David Kaufmann, Initiator und Betreiber von Tauernwetter.

Daten im Detail

Die Zahlen der GeoSphere Austria untermauern den Ernst der Lage: Das Niederschlagsdefizit seit Jahresbeginn 2026 ist im Flächenmittel auf 41 Prozent angewachsen. Besonders dramatisch zeigt sich die Situation auf der Villacher Alpe mit einem Minus von 56 Prozent sowie in Weitensfeld im Gurktal, wo statt der üblichen 150 Millimeter lediglich 70 Millimeter gemessen wurden.

©tauernwetter.at Die Karte zeigt die Niederschlag-Abweichung.

Engpässe bei der Wasserversorgung

Die ausbleibenden Niederschläge zwingen erste Gemeinden zum Handeln. In Spittal an der Drau halbierte sich die Quellschüttung zeitweise, was bereits im Jänner Sparappelle auslöste – wir haben berichtet. Auch Malta und Reißeck haben bereits reagiert – insbesondere die Befüllung von Pools ist dort aktuell streng reglementiert. „Aufgrund der derzeitigen Wasserknappheit werden Poolbefüllungen ausschließlich nach vorheriger Rücksprache mit dem Wassermeister Egger Günther gestattet. Die Bevölkerung wird weiters höflich ersucht, Gartenleitungen und Entleerungseinrichtungen auf ihre einwandfreie Funktion zu überprüfen, um unnötigen Wasserverlust zu vermeiden“, heißt es aus Reißeck.

Kommt der Regen? „Nichts Großes zu erwarten“

Ebenso hat 5 Minuten bei der GeoSphere Austria nachgefragt, ob sich die Situation in den kommenden Tagen entspannen wird. „Wir erwarten am Sonntag und Montag Niederschläge, aber keine großen Mengen. Eine richtige Entspannung kann man aus meteorologischer Sicht nicht geben, flächendeckender Regen ist in der nächsten Zeit nicht zu erwarten“, erklären die Experten gegenüber der Redaktion. Somit ist in den nächsten zehn Tagen laut der Prognose „nichts Großes zu erwarten“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2026 um 09:49 Uhr aktualisiert