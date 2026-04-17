Lenkerin im Krankenhaus: Details nach schwerem Autosturz über Böschung

Auf der S37 bei Maria Saal kam eine Lenkerin von der Fahrbahn ab und stürzte mit ihrem Auto eine Böschung hinunter - nun gibt es neue Informationen zum Unfall.

Wie bereits berichtet, kam es in den Morgenstunden im Bereich Maria Saal zu einem Verkehrsunfall. Mittlerweile liegen weitere Details zum Hergang vor. Eine Lenkerin war mit ihrem Fahrzeug auf der S37 Klagenfurter Schnellstraße in Fahrtrichtung Klagenfurt unterwegs, als sie zwischen St. Veit an der Glan und Maria Saal rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto stürzte in der Folge etwa sieben bis acht Meter über eine Böschung. Nachfolgende Fahrzeuglenker reagierten sofort und setzten die Rettungskette in Gang.

Entwarnung bei den Rettungsmaßnahmen

Die Feuerwehren St. Veit/Glan, St. Donat und Maria Saal wurden mit dem Alarmstichwort „Verkehrsunfall, Person eingeklemmt“ zum Einsatzort gerufen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte jedoch schnell Entwarnung geben: Die Fahrerin war bereits aus dem Wrack befreit und wurde bereits von Sanitätern des Roten Kreuzes medizinisch versorgt. Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich daher auf die Absicherung der Unfallstelle, die Errichtung eines Brandschutzes sowie das Abklemmen der Fahrzeugbatterie. Zudem wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden.

©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan

Auswirkungen auf den Verkehr

„Die Unfallstelle war während der Bergungs- und Aufräumarbeiten in Fahrtrichtung Klagenfurt nur erschwert passierbar. Die Lenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus eingeliefert, ein Transport mit dem ebenfalls alarmierten Notarzthubschrauber C11 war nicht erforderlich“, schilderte die Feuerwehr St. Veit die Situation. Nach rund 45 Minuten konnte die Feuerwehr St. Veit/Glan, die mit vier Fahrzeugen und 22 Kräften vor Ort war, den Einsatz wieder beenden.