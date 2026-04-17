B317 Friesacher Straße: Bund und Land besiegeln Sicherheitsausbau

Nach Jahrzehnten der Planung steht die Einigung zum Sicherheitsausbau der B317 fest. Bund und Land unterzeichnen am 22. April das Übereinkommen für die Strecke zwischen St. Veit Nord und Friesach.

Nach jahrzehntelanger Debatte gibt es für den unfallträchtigen Abschnitt der B317 zwischen St. Veit Nord und Friesach eine Lösung. Das Bundesministerium und das Land Kärnten haben sich auf konkrete Ausbaumaßnahmen geeinigt, um die Verkehrssicherheit auf der vierspurigen Strecke ohne Mitteltrennung massiv zu erhöhen.

Einigung nach intensiven Planungen

Seit Herbst 2025 arbeiteten Experten des Bundes, des Landes und der ASFINAG an realisierbaren Varianten und Kostenberechnungen. Das Ergebnis dieser Gespräche wird nun in einem formellen Arbeitsübereinkommen festgehalten. Mobilitätsminister Peter Hanke erklärt: „Für mich hat die Verkehrssicherheit oberste Priorität. Jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Die Ausbaumaßnahmen auf der B317 sind entscheidend, um die Zahl der Unfälle auf dieser Strecke zu verringern. Ich freue mich daher sehr, dass wir gemeinsam eine vernünftige und leistungsstarke Lösung gefunden haben.“ LandeshauptmannstellvertreterMartin Gruber ergänzt: „Diese Einigung beweist, dass sich Kämpfen am Ende lohnt. Sie markiert hoffentlich den letzten Schritt auf einem langen Weg der Verhandlungen und den ersten Schritt auf dem Weg zu einer sicheren, leistungsfähigen B317. Tausende Pendler, Anrainer und Wirtschaftsbetriebe können aufatmen.“

Präsentation der Details

Die genauen Pläne und die Unterzeichnung des Übereinkommens erfolgen am 22. April im Rahmen einer Pressekonferenz. Dabei werden auch weitere Investitionen in die Kärntner Schienen- und Straßeninfrastruktur thematisiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2026 um 10:42 Uhr aktualisiert