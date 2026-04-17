Blutiger Raub in Kärnten: Duo prügelte mit Hammer auf Opfer ein

Wegen eines Tresors mit 25.000 Euro schlugen die Täter mit einem Vorschlaghammer auf ihr Opfer ein und fesselten es. Mittwoch startet der Schöffenprozess in Klagenfurt.

Am Landesgericht Klagenfurt müssen sich am Mittwoch zwei Personen für einen grausamen Überfall verantworten.

Am Landesgericht Klagenfurt müssen sich am Mittwoch zwei Personen für einen grausamen Überfall verantworten.

Am kommenden Mittwoch beginnt am Landesgericht Klagenfurt ein brisanter Prozess gegen zwei Erwachsene. Den Angeklagten wird vorgeworfen, mit extremer Brutalität vorgegangen zu sein, um sich in den Besitz einer größeren Bargeldsumme zu bringen.

Hände und Füße kreuzweise gefesselt

Laut Anklage sollen die beiden Beschuldigten gemeinschaftlich und mit bedingtem Vorsatz eine Person in Kärnten überfallen haben. Dabei gingen sie laut Verhandlungsspiegel mit erheblicher Gewalt vor: Dem Opfer soll mit einem Vorschlaghammer gegen den Kopf geschlagen worden sein. Um den Standort eines Kleintresors sowie den Zugriff auf die darin befindlichen 25.000 Euro zu erzwingen, wurden dem Opfer zudem Hände und Füße kreuzweise gefesselt.

Verhandlung mehr als drei Stunden angesetzt

Die Staatsanwaltschaft legt den Beschuldigten schweren Raub sowie schweren Diebstahl durch Einbruch zur Last. Aufgrund der Schwere der Vorwürfe und des hohen Strafrahmens wird der Fall vor einem Schöffengericht verhandelt. Die Verhandlung ist für die Zeit von 9:30 bis 13 Uhr angesetzt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.04.2026 um 11:44 Uhr aktualisiert