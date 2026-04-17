BKS Bank: Neuer Filialverbund im Lavanttal soll Kundenservice stärken

Die BKS Bank bündelt ihre Standorte im Lavanttal zu einem schlagkräftigen Filialverbund. Eine neue Doppelspitze intensiviert die Beratung für rund 10.000 Kunden.

Die BKS Bank bündelt ihre Präsenz im Lavanttal und führt die Standorte Wolfsberg Weiher, Wolfsberg EUCO und Bad St. Leonhard künftig als Filialverbund. Wie Vorstandsvorsitzender Nikolaus Juhász bei einer Informationsveranstaltung im Schloss Wolfsberg betonte, bleibt die regionale Präsenz dabei voll erhalten: Es wird kein Standort geschlossen. „Ziel ist es, noch schlagkräftiger, effizienter und kundenorientierter zu werden“, so Juhász über die neue Strategie.

10.000 Kunden in der Region „spezialisieren“

Geleitet wird der Verbund von einer Doppelspitze, um die Betreuung der fast 10.000 Kunden in der Region weiter zu spezialisieren. Georg Reichstamm übernimmt die Verantwortung für das Firmenkundengeschäft, während Martin Pulsinger für den Privatkundenbereich zuständig ist. Diese Struktur soll eine stärkere Fokussierung und raschere Entscheidungen ermöglichen, wobei bei Bedarf zusätzliche Experten aus der Zentrale für Themen wie Private Banking oder Versicherungen hinzugezogen werden können.

Neue Potenziale erschließen

Mit der Neuaufstellung möchte die BKS Bank nicht nur die bestehenden, oft über Generationen gewachsenen Kundenbeziehungen festigen, sondern auch neue Potenziale erschließen. Juhász zeigt sich zuversichtlich, mit der neuen Struktur „noch mehr Menschen und Unternehmen von den Vorzügen der BKS Bank, nicht nur in der unmittelbaren Region, sondern auch Richtung Murtal, überzeugen zu können.“