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/ ©Pexels.com
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt eine Faust.
Der Vorfall soll sich am 5. April in Lienz zugetragen haben.
Lienz / Osttirol
17/04/2026
Zeugen gesucht

Schwer verletzt: Mann wurde auf offener Straße ins Gesicht geschlagen

Beamte der Polizeiinspektion Lienz ermitteln aktuell im Fall einer schweren Körperverletzung. Zeugen welche sich im Bereich des „Stadtkellers” oder des Lienzer Bahnhofs aufgehalten haben, werden gebeten, sich zu melden.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)

Am frühen Morgen des 5. April 2026 soll es im Stadtgebiet von Lienz zu einem Vorfall gekommen sein: Ein 33-jähriger Österreicher wurde von einem bislang unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen im Bereich der Nase und der linken Schulter.

Polizei bittet um Hinweise

Der 33-Jährige geht davon aus, dass sich der Tatort entweder im Bereich des „Stadtkellers“ oder nahe dem Bahnhof in Lienz befindet. „Nähere Details zum Sachverhalt sind derzeit nicht bekannt“, so die zuständigen Polizisten. Sie bitten um zweckdienliche Hinweise. Etwaige Zeugen können sich unter der Telefonnummer 059133/7230 bei der Polizeiinspektion melden.

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