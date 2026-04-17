Bürgermeisterwahl: Volkspartei Hermagor legt Spitzenkandidat fest

Jetzt ist es offiziell: Der Parteivorstand der Hermagorer Volkspartei hat Leopold Astner einstimmig als Kandidaten für die nächste Bürgermeisterwahl im Jahr 2027 bestimmt. Damit steht der Spitzenkandidat fest.

Leopold Astner (ÖVP) stellt sich im kommenden Jahr erneut der Bürgermeisterwahl in Hermagor. Das wurde am Freitag bekannt gegeben. „Ich spüre großen Rückhalt in der Bevölkerung und auch meine Familie steht hinter mir. Vor allem aber erfüllt mich diese Aufgabe mit großer Freude und ich bin hoch motiviert, auch in Zukunft für unsere Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger zu arbeiten und unsere Gemeinde weiterzuentwickeln“, so Astner.

Stellvertreter stärken dem Bürgermeister den Rücken

Auch die beiden Stellvertreter des Gemeindeparteiobmanns, Bernd Philippitsch und Kordula Seiwald-Ebner, betonen: „Leopold Astner hat unsere Gemeinde gerade in herausfordernden Zeiten mit Ruhe, Sachlichkeit und hoher fachlicher Kompetenz geführt und maßgeblich weitergebracht. Diesen erfolgreichen Kurs gilt es gemeinsam fortzusetzen.“