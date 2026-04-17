Influenza und Co.: Impfquoten klettern in Kärnten nach oben
Die Influenza-Impfquote stieg in der Saison 2025/26 in Kärnten auf 9,7 Prozent. Gleichzeitig verzeichnet die HPV-Nachholaktion bei 21- bis 30-Jährigen eine starke Nachfrage.
„2025 war ein erfolgreiches Jahr, denn durch gezielte Programme und niederschwellige Angebote konnten die Durchimpfungsraten gesteigert und neue, wichtige Impfungen kostenlos verfügbar gemacht werden“, fasst Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) anlässlich der bevorstehenden Europäischen Impfwoche zusammen. So ist etwa die Influenza-Impfquote von 8,5 Prozent in der Saison 2024/25 auf 9,7 Prozent in der Saison 2025/26 gestiegen. Vor allem Kinder sowie ältere Menschen nahmen das Angebot an. Die Gesundheitsreferentin führt dies auf das bundesweite Influenza-Impfprogramm zurück.
HPV-Nachholimpfaktion greift ebenfalls
Auch die HPV-Nachholimpfaktion für 21- bis 30-Jährige entwickelte sich positiv: In Kärnten wurden 50 Prozent Erstimpfungen bei Frauen und 34 Prozent bei beiden Geschlechtern erreicht. Die Zahl der Zweitimpfungen liegt mittlerweile bei 24 Prozent. Ein weiterer Meilenstein war die dauerhafte Aufnahme des RSV-Schutzes in das kostenfreie Kinder-Impfprogramm.
Gratis-Impfangebot für Erwachsene erweitert
Personen ab 60 Jahren sowie Menschen mit erhöhtem Risiko können sich seit Herbst 2025 kostenlos gegen Pneumokokken und Gürtelrose impfen lassen. Rund neun Prozent der Über-60-Jährigen haben sich darauhin einmal gegen Gürtelrose geimpft, 2,7 Prozent bereits zweimal. Gegen Pneumokokken ließen sich 7,4 Prozent der Über-60-Jährigen impfen. „Die Erfolge zeigen klar: Investitionen in Prävention wirken. Die Europäische Impfwoche ist der richtige Zeitpunkt, um diese Fortschritte sichtbar zu machen und weiterhin zum Impfen zu motivieren. Überprüfen Sie Ihren Impfstatus […]“, appelliert Prettner und erinnert: „Jetzt ist übrigens der ideale Zeitpunkt für die Zeckenimpfung!“
Aktionen rund um die Europäische Impfwoche:
- Gesundheitsamt Klagenfurt: Eigene „Gürtelrose-Zweitimpftagen. Anmeldung und Information zu den Sonderterminen gibt es ausschließlich telefonisch unter 0463/537-4882
- Gesundheitsamt Wolfsberg: „Langer Impftag“ am Dienstag, 21. April 2026 von 8 bis 11.30 Uhr und zusätzlich 13.30 bis 20 Uhr (ohne Voranmeldung).
- Gesundheitsamt Hermagor: Verlängerte Öffnungszeiten am Dienstag, 21. April 2026 von 8 bis 12 Uhr sowie 13 bis 18 Uhr