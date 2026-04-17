Influenza und Co.: Impfquoten klettern in Kärnten nach oben

Die Influenza-Impfquote stieg in der Saison 2025/26 in Kärnten auf 9,7 Prozent. Gleichzeitig verzeichnet die HPV-Nachholaktion bei 21- bis 30-Jährigen eine starke Nachfrage.

„2025 war ein erfolgreiches Jahr, denn durch gezielte Programme und niederschwellige Angebote konnten die Durchimpfungsraten gesteigert und neue, wichtige Impfungen kostenlos verfügbar gemacht werden“, fasst Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) anlässlich der bevorstehenden Europäischen Impfwoche zusammen. So ist etwa die Influenza-Impfquote von 8,5 Prozent in der Saison 2024/25 auf 9,7 Prozent in der Saison 2025/26 gestiegen. Vor allem Kinder sowie ältere Menschen nahmen das Angebot an. Die Gesundheitsreferentin führt dies auf das bundesweite Influenza-Impfprogramm zurück.

©Büro Beate Prettner Am Foto: Landesrätin Beate Prettner

HPV-Nachholimpfaktion greift ebenfalls

Auch die HPV-Nachholimpfaktion für 21- bis 30-Jährige entwickelte sich positiv: In Kärnten wurden 50 Prozent Erstimpfungen bei Frauen und 34 Prozent bei beiden Geschlechtern erreicht. Die Zahl der Zweitimpfungen liegt mittlerweile bei 24 Prozent. Ein weiterer Meilenstein war die dauerhafte Aufnahme des RSV-Schutzes in das kostenfreie Kinder-Impfprogramm.

Gratis-Impfangebot für Erwachsene erweitert

Personen ab 60 Jahren sowie Menschen mit erhöhtem Risiko können sich seit Herbst 2025 kostenlos gegen Pneumokokken und Gürtelrose impfen lassen. Rund neun Prozent der Über-60-Jährigen haben sich darauhin einmal gegen Gürtelrose geimpft, 2,7 Prozent bereits zweimal. Gegen Pneumokokken ließen sich 7,4 Prozent der Über-60-Jährigen impfen. „Die Erfolge zeigen klar: Investitionen in Prävention wirken. Die Europäische Impfwoche ist der richtige Zeitpunkt, um diese Fortschritte sichtbar zu machen und weiterhin zum Impfen zu motivieren. Überprüfen Sie Ihren Impfstatus […]“, appelliert Prettner und erinnert: „Jetzt ist übrigens der ideale Zeitpunkt für die Zeckenimpfung!“