Kärnten genießt am Samstag bis zu 23 Grad

Ein Hochdruckeinfluss sorgt am Samstag in ganz Kärnten erneut für ideales Ausflugswetter. Die Temperaturen erreichen bis zu 23 Grad.

Am Samstag zeigt sich Kärnten erneut von seiner frühlingshaften Seite. Viel Sonne und angenehme Temperaturen prägen vor allem den Vormittag. „Gegen Mittag bilden sich dann wieder zahlreiche Quellwolken, Regenschauer bleiben jedoch die Ausnahme“, versichern die Meteorologen der Geosphere Austria. Der Schirm kann also getrost zu Hause bleiben.

Planst du am Wochenende einen Ausflug? Ja, fix! Vielleicht spontan. Nein, ich bleibe diesmal Zuhause. Leider nicht. Die Arbeit ruft. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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