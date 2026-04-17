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/ ©Günther Mallweger
Das Bild auf www.5min.at zeigt den Frühling in Klagenfurt.
Hochdruckeinfluss beschert Kärnten einen besonders milden Samstag.
Kärnten
17/04/2026
Wetterausblick

Kärnten genießt am Samstag bis zu 23 Grad

Ein Hochdruckeinfluss sorgt am Samstag in ganz Kärnten erneut für ideales Ausflugswetter. Die Temperaturen erreichen bis zu 23 Grad.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(59 Wörter)

Am Samstag zeigt sich Kärnten erneut von seiner frühlingshaften Seite. Viel Sonne und angenehme Temperaturen prägen vor allem den Vormittag. „Gegen Mittag bilden sich dann wieder zahlreiche Quellwolken, Regenschauer bleiben jedoch die Ausnahme“, versichern die Meteorologen der Geosphere Austria. Der Schirm kann also getrost zu Hause bleiben.

Planst du am Wochenende einen Ausflug?

Ja, fix!
Vielleicht spontan.
Nein, ich bleibe diesmal Zuhause.
Leider nicht. Die Arbeit ruft.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Bäume, die sich im Wasser des Lendkanals spiegeln.
©Günther Mallweger
Am Samstag bleibt es in Kärnten warm, freundlich und nahezu trocken.
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