15-jähriger Mopedlenker bei Kollision in Wolfsberg verletzt

Bei einem Abbiegeunfall auf der B70 kollidierte ein 15-jähriger Mopedlenker mit einem Pkw. Der Jugendliche wurde gegen die Scheibe geschleudert und musste ins LKH Wolfsberg gebracht werden.

Am Freitagabend ereignete sich gegen 18:30 Uhr auf der B70 ein Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Mopedlenker und einer 42-jährigen Pkw-Fahrerin. Der Jugendliche war von Wolfsberg in Richtung St. Andrä unterwegs, während die Frau die Bundesstraße in der Gegenrichtung befuhr.

Auf das Fahrzeug geschleudert

Als der 15-Jährige nach links abbiegen wollte, kollidierte er mit dem entgegenkommenden Auto. Dabei wurde der junge Mann auf die Motorhaube sowie gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam neben dem Fahrzeug zum Liegen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde der 15-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Wolfsberg eingeliefert.