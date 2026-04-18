Mann kontaktiert Minderjährige: Alarm an Kärntner Schulen

Die Bildungsdirektion warnt Eltern in Oberkärnten und Villach-Land vor einem Mann, der online Kontakt zu Schülerinnen suche. Es wird bereits ermittelt.

In mehreren Bildungseinrichtungen in den Bezirken Spittal und Villach-Land herrscht derzeit erhöhte Wachsamkeit. Grund dafür sind Berichte über einen erwachsenen Mann, der über soziale Netzwerke gezielt versucht haben soll, Kontakt zu minderjährigen Schülerinnen aufzubauen. Die betroffenen Eltern und Erziehungsberechtigten wurden bereits schriftlich über die Situation informiert und zur Vorsicht gemahnt.

Bildungsdirektion hat bereits reagiert

Die Bildungsdirektion hat auf die Vorfälle reagiert und eine offizielle Mitteilung an die besagten Schulen herausgegeben. Darin wird bestätigt: „Im schulischen Kontext in Oberkärnten sind Hinweise auf eine Person […] aufgetreten, die im Kontakt mit minderjährigen Schülerinnen steht. Im Zuge dessen wurde von Seiten der Bildungsdirektion bereits eine Meldung an die zuständigen Behörden gemacht.“

Appell an die Erziehungsberechtigten

Neben der Information über den aktuellen Stand enthält das Schreiben einen dringenden Appell an die Erziehungsberechtigten, die digitalen Aktivitäten ihrer Kinder aufmerksam zu begleiten. Die Behörde rät explizit: „Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, mit wem es online in Kontakt steht.“ Zudem wird davor gewarnt, eigenständig Treffen mit der mutmaßlichen Kontaktperson zu organisieren. Die Kärntner Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall bereits aufgenommen, wie aus einem Medienbericht hervorgeht.