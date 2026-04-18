„Seelischer Schaden ist hoch“: Kärntner verliert Existenzgrundlage

Ein Kärntner Unternehmer entkam nur knapp seinem brennenden Auto. Während er mit seiner Partnerin telefonierte, fing der Wagen Feuer. Gegenüber 5 Minuten erklärte er den Ablauf des Geschehens.

Ein Routine-Donnerstag auf der A2 Südautobahn bei Völkermarkt verwandelte sich für eine Person aus dem Bezirk Klagenfurt innerhalb von Sekunden in einen Albtraum. Gegen 17:15 Uhr war der Mann in Fahrtrichtung Italien unterwegs, als sein Wagen plötzlich Feuer fing. Der Schock sitzt tief, denn für den Besitzer einer Traditionsbäckerei ist das Auto die Existenzgrundlage.

„Rauch und Feuer kamen gleichzeitig“

Der Vorfall ereignete sich vollkommen unvermittelt während eines Telefonats. Der Betroffene schildert die dramatischen Sekunden gegenüber 5 Minuten: „Mit dem Rauch gleichzeitig waren die ersten Flammen zu sehen. Ich telefonierte in dem Moment noch mit meiner Lebensgefährtin über die Freisprecheinrichtung. Es war nur ein komisches Geräusch aus dem Motor zu hören und im gleichen Moment kamen Rauch und Feuer auf der rechten Seite aus dem Motorbereich unter der Motorhaube hervor.“ Trotz der Panik gelang es dem Fahrer, die Pannenbucht zu erreichen – eine Zeitspanne, die ihm laut eigenen Angaben „wie eine Ewigkeit“ vorkam.

Geistesgegenwärtige Reaktion

Nach dem Stopp musste alles schnell gehen. Der Kärntner handelte instinktiv: „Nachdem ich zum Glück die Pannenbucht erreicht habe, habe ich schnell mein Handy aus der Halterung gelöst, den Motor abgestellt, bin aus dem Auto raus und sofort zur Notfallkabine gelaufen und habe die Taste für die Feuerwehr gedrückt.“ Während der Rauch bereits auf die Gegenfahrbahn zog, sicherte eine zufällig anwesende Funkstreife die Einsatzstelle ab. Nur kurz darauf trafen die Feuerwehr und der Rettungsdienst ein – gerade als die Hitze bereits die Reifen des Wagens zum Platzen brachte. Eine Untersuchung des Mannes durch die Sanitäter vor Ort blieb glücklicherweise ohne Befund.

©zVg Leser Ein Blick auf den zerstörten Pkw.

Existenzielle Sorgen nach dem Totalschaden

Während der Fahrer physisch unversehrt blieb, ist der materielle und psychische Druck enorm. Als Inhaber einer „kleinen feinen Traditionsbäckerei“ ist der Mann für seine Marktstände auf Mobilität angewiesen und legt wöchentlich rund 800 Kilometer zurück. „Ein Rettungsfahrzeug, das sich zufällig in meiner Fahrtrichtung befand, hat mich untersucht. Den seelischen Schaden kann man nicht beziffern. Meine Gedanken kreisen schon den ganzen Tag, wie es weitergehen soll.“ Für den Unternehmer bedeutet der Verlust des Fahrzeugs einen massiven Rückschlag für seinen Betrieb. Wie es nun beruflich weitergeht, ist derzeit noch ungewiss.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2026 um 07:40 Uhr aktualisiert