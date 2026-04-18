Große Trauer: Langjähriger Polizist aus Kärnten verstorben

Die Kärntner Exekutive trauert um Jörg Schauer. Der erfahrene Beamte verstarb mit 58 Jahren nach über vier Jahrzehnten im Dienst.

Die Kärntner Polizei trauert um Jörg Schauer, der am 14. April im Alter von 58 Jahren verstorben ist. Der gebürtige Lavanttaler blickte auf eine beeindruckende, über 42-jährige Dienstzeit zurück.

Ein Leben im Dienst der Polizei

Schon 1983 begann Schauer seine Laufbahn mit der Gendarmerie-Lehre in Krumpendorf. Nach Stationen in Ferlach und Ruden war er acht Jahre lang bei der Polizeiinspektion Griffen tätig. Seinen letzten Dienst versah der erfahrene Beamte seit 2022 bei der Fremden- und Grenzpolizei Grablach, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Am 17. April nahmen Familie, Freunde und Wegbegleiter in der Pfarrkirche St. Kanzian Abschied von dem geschätzten Lavanttaler, der nach der feierlichen Messe beigesetzt wurde.