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/ ©Freiwillige Feuerwehr Kraig
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Einsatzkräfte der Feuerwehr Kraig bei der Unfallstelle.
Kärnten
18/04/2026
Feuerwehreinsatz

Verkehrsunfall in der Wimitz: Fahrzeug landete im Straßengraben

Die Feuerwehr Kraig barg am Freitagabend einen verunfallten PKW in der Wimitz. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)

Am späten Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Kraig zu einem technischen Einsatz in die Wimitz gerufen. Gegen 17:30 Uhr löste die Leitstelle Sirenenalarm mit dem Einsatzstichwort „T VU 1“ aus, nachdem ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben zum Stillstand gekommen war. Beim Eintreffen der Rettungskräfte an der Unfallstelle konnten die Fahrzeuginsassen das Wrack bereits eigenständig verlassen. Nach medizinischer Begutachtung stellte sich heraus, dass alle Beteiligten unverletzt geblieben waren.

Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
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Ein Blick auf…
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…das Unfallfahrzeug.

Dutzende Einsatzkräfte vor Ort

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konzentrierten sich in der Folge auf die Absicherung der Unfallstelle und die Unterstützung eines privaten Abschleppunternehmens bei der Bergung des verunfallten PKW. Neben der Feuerwehr Kraig standen zudem Beamte der Polizei im Dienst. Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde erfolgreich beendet werden.

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