Bei Lotto-Ziehung: Kärntner räumt ab, gewinnt 163.000 Euro

Bei der Lotto Bonusziehung am Freitag, 17. April 2026, gab es im Gegensatz zur Ziehung davor keinen Sechser. Ein Kärntner räumte trotzdem richtig ab und geht dank Joker-Gewinn mit rund 163.000 Euro nach Hause.

An die drei Sechser von der Mittwochsziehung, 15. April 2026, konnte der die Bonusziehung am Freitag nicht ganz anknüpfen. Daher geht es am Sonntag, 19. April, um einen Jackpot und knapp 1,3 Millionen Euro im ersten Rang. Gänzlich ohne größere Gewinne war die Lotto-Ziehung am Freitag aber nicht.

Drei Fünfer mit Zusatzzahl bei Lotto-Ziehung

So hat bei drei Österreichern zwar eine Zahl auf den Hauptgewinn gefehlt, sie hatten aber zumindest die Zusatzzahl 43 am Schein, die für jeden der drei fast 22.900 Euro wert ist. Wie die „Österreichischen Lotterien“ nun berichten, hat bei einem Quicktipp in Niederösterreich die Zahl 19 gefehlt, bei einem Normaltipp in der Steiermark war es die 39, ein weiterer Normaltipp auf Oberösterreich hatte eben die 43 statt der 10 drauf.

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Tiroler wird zufällig gezogen, bekommt 30.000 Euro

Die sechs Richtigen blieben auch bei der LottoPlus-Ziehung aus, womit die 22 Fünfer sich jeweils über einen Teil des Hauptgewinns freuen konnten. Jeder von ihnen gewinnt 8.440,10 Euro. Und wie üblich ging es freilich auch bei dieser Bonusziehung wieder um 30.000 Euro extra, die zufällig unter den teilnehmenden Tipps verlost wurden. Der Gewinnertipp hatte die Quittungsnummer 71777 08135 und wurde in Tirol gespielt.

Lotto-Ziehung bringt Joker-Glückspilz ein kleines Vermögen

Schließlich waren es die Joker-Zahlen, die für einen lauten Freudeschrei im südlichsten Bundesland Österreichs gesorgt haben. In Kärnten hatte nämlich ein Teilnehmer die Zahlen 1, 4, 1, 9, 5 und 5 in der Reihenfolge am Schein und zusätzlich auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt. Da dieser Tipp der einzige war, der beide Kriterien erfüllte, werden bald knapp 163.000 Euro aufs Konto des Glücklichen überwiesen. In der folgenden Infobox findet ihr übrigens die Gewinnzahlen vom Freitag.