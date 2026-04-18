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/ ©Feuerwehr Bad St. Leonhard
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Nach einer Stunde war die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt.
Bad St. Leonhard im Lavanttal
18/04/2026
Verkehrsunfall

Fahrzeug landete nach Unfall in Kärnten auf der Seite

Einsatz auf der L 91: Die FF Bad St. Leonhard sicherte nach einem Verkehrsunfall die Einsatzstelle und band Betriebsmittel.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

Am Freitag am es auf der L 91 zu einem Verkehrsunfall, der einen Einsatz der Feuerwehren Bad St. Leonhard und Kliening erforderlich machte. Vor Ort konzentrierten sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf die Absicherung der Unfallstelle sowie auf das Binden ausgelaufener Betriebsmittel, um Umweltgefahren und weitere Verkehrsrisiken zu minimieren.

Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
©Feuerwehr Bad St. Leonhard
Ein Blick auf das zerstörte Fahrzeug.

Etwa eine Stunde im Einsatz

Neben den Feuerwehren waren zudem die Polizei und ein privater Abschleppdienst an der Einsatzstelle tätig. Nach dem Abschluss der Sicherungs- und Reinigungsarbeiten sowie der Bergung des Fahrzeugs konnte die Einsatzbereitschaft nach rund einer Stunde wieder vollumfänglich hergestellt werden.

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