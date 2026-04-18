Fahrzeug landete nach Unfall in Kärnten auf der Seite

Am Freitag am es auf der L 91 zu einem Verkehrsunfall, der einen Einsatz der Feuerwehren Bad St. Leonhard und Kliening erforderlich machte. Vor Ort konzentrierten sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf die Absicherung der Unfallstelle sowie auf das Binden ausgelaufener Betriebsmittel, um Umweltgefahren und weitere Verkehrsrisiken zu minimieren.

©Feuerwehr Bad St. Leonhard Ein Blick auf das zerstörte Fahrzeug.

Etwa eine Stunde im Einsatz

Neben den Feuerwehren waren zudem die Polizei und ein privater Abschleppdienst an der Einsatzstelle tätig. Nach dem Abschluss der Sicherungs- und Reinigungsarbeiten sowie der Bergung des Fahrzeugs konnte die Einsatzbereitschaft nach rund einer Stunde wieder vollumfänglich hergestellt werden.