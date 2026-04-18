Krebserkrankung: Familienwunsch kostet Kärntnerin (29) tausende Euro

Diagnose Lymphdrüsenkrebs: Die 29-jährige Julia L. kämpft nicht nur gegen den Krebs, sondern auch darum, sich einen späteren Kinderwunsch erfüllen zu können.

Was Julia L. (29) aus Villach aktuell durchmacht, klingt wie ein schlechter Albtraum. Nach monatelangem Husten, wiederkehrendem Fieber, zahlreichen Arztbesuchen, einer Knochenmarksprobe und einer Biopsie des Lymphknotens gab es schließlich die traurige Gewissheit. „Ich habe die Proben abgegeben und wenig später in einem Gespräch erfahren, dass es Lymphdrüsenkrebs ist“, erklärte sie im Gespräch mit 5 Minuten.

Entscheidung unter Zeitdruck

Seit diesem Moment steht die junge Frau vor der größten Herausforderung ihres Lebens. Doch neben der Schockdiagnose und der bevorstehenden Therapie drängte sofort ein weiteres, lebensveränderndes Thema in den Vordergrund: die Familienplanung. Da die Behandlung die Fruchtbarkeit dauerhaft schädigen kann, blieb kaum Zeit zum Atmen. „Noch am selben Tag der Diagnose musste ich mich in der Kinderwunschklinik entscheiden, ob ich meine Eizellen einfrieren lassen möchte, bevor die Therapie beginnt, da ich in der richtigen Phase des Zyklus war und keine Zeit verlieren durfte.“ Die emotionale Last wiegt schwer: „Der Gedanke, später vielleicht keine Kinder mehr bekommen zu können, macht mir wahnsinnige Angst“, schildert die 29-Jährige ihre Situation.

Finanzielle Hürde

Zu der gesundheitlichen Belastung kommt eine massive finanzielle Hürde. Das Einfrieren der Eizellen kostet rund 5.000 Euro, hinzu kommen jährliche Lagergebühren von 400 Euro sowie 1.500 Euro für Medikamente. Kosten, die Krebspatientinnen in Österreich unter bestimmten Umständen selbst tragen müssen. „Leider übernimmt die Krankenkasse diese wichtige Vorsorgemaßnahme nicht. Eine Förderung ist nur möglich, wenn man verheiratet ist oder in einer eingetragenen Partnerschaft“, erklärt die alleinstehende Villacherin gegenüber der Redaktion.

Welle der Hilfsbereitschaft

Um die Chance auf ein späteres Familienglück zu wahren, startete Julia L. einen Spendenaufruf. Die Resonanz darauf ist überwältigend und schenkt der Kärntnerin in dieser dunklen Zeit neue Hoffnung. „Ich bin wirklich überwältigt von den ganzen Spenden und richtig sprachlos, vielen lieben Dank an jeden einzelnen!“ Mittlerweile liegt ihr Fokus auf den bevorstehenden Behandlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2026 um 09:26 Uhr aktualisiert