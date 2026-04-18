Pflege in Kärnten: Branche warnt vor Versorgungsnotstand

Kärntens Heime schlagen wegen Unterfinanzierung und Personalnot Alarm. Die WKK fordert vom Land faire Rahmenbedingungen und eine Ausbildungsoffensive, um die Versorgungssicherheit zu retten.

Die privaten Pflegeheimbetreiber in Kärnten, die rund die Hälfte der stationären Plätze sichern, schlagen Alarm. Seit über einem Jahr fordert die Berufsgruppe der Alten- und Pflegeheime in der Wirtschaftskammer (WKK) vergeblich einen strukturierten Dialog mit der Landespolitik.

Finanzielle Benachteiligung

Ein zentraler Kritikpunkt ist die im bundesweiten Vergleich geringe Finanzierung bei gleichzeitig hohen Standards. Christian Polessnig, Berufsgruppensprecher der WKK, sieht hier eine massive Schieflage: „Wir haben die gleiche Pflegequalität, aber die geringste Finanzierung. Dieses Ungleichgewicht ist nicht tragfähig. Ist ein Pflegeheimbewohner in Kärnten weniger wert als ein Bewohner in Wien? Anders lässt sich die bestehende finanzielle Ungleichbehandlung kaum erklären.“ Selbst öffentliche Träger könnten derzeit nicht kostendeckend arbeiten und seien auf Millionen-Zuschüsse der Gemeinden angewiesen.

Personalnot und Ausbildung

Neben der Finanzierung drängt die Branche auf eine Ausbildungsoffensive. Der Fachkräftemangel lasse sich nicht mehr von den Betrieben allein bewältigen. Polessnig nimmt hier das Land in die Pflicht: „Wenn wir die Pflege langfristig sichern wollen, muss das Land Kärnten dringend Maßnahmen setzen, um inländisches Pflegepersonal auszubilden und zusätzlich Betriebe unterstützen, um betriebsinterne Ausbildungen anbieten zu können.“

Drohende Versorgungslücke

Ohne eine Reform der Rahmenbedingungen sei die Versorgungssicherheit im Land massiv gefährdet. „Das Problem ist nicht, dass Pflege zu teuer ist. Das Problem ist, dass sie strukturell falsch finanziert wird. Ohne faire Finanzierung wird sich auch der Personalmangel nicht lösen“, so Polessnig abschließend.