Küchenbrand in Kärntner Hotel löste Feuerwehreinsatz aus

Am Freitagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden alarmiert. Gegen 19:53 Uhr schlug die automatische Brandmeldeanlage des Hotels Fuchspalast an.

Überhitztes Fett als Ursache

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte im Küchenbereich eine deutliche Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Erkundung vor Ort ergab, dass auf einem Herd vergessenes Fett – konkret Butter – überhitzt war und die Rauchtwicklung verursacht hatte. Ein offener Brand auf das Gebäude konnte verhindert werden. Um den betroffenen Bereich wieder sicher begehbar zu machen, setzte die Feuerwehr einen Hochleistungslüfter ein. Durch den gezielten Luftaustausch wurden die Räumlichkeiten in kurzer Zeit rauchfrei gemacht.

©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan ©Fire Veiter – FF St.Veit/Glan

Einsatz dauerte etwa 45 Minuten

Der Einsatz konnte nach rund 45 Minuten beendet werden, woraufhin die Feuerwehr St. Veit ihre Einsatzbereitschaft wiederherstellte. Ob es zu einem Personenschaden kam ist bislang unklar.