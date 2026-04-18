Pörtschach-Coup: Klagenfurter Familie angelt sich Wörthersee-Insel

Die Familie Kraßnig hat über ihre Stiftung einen Teil der Blumeninsel am Wörthersee sowie ein Seehaus erworben, wie aus einem Medienbericht hervorgeht.

Am Wörthersee sorgt ein Immobilien-Deal gerade für ordentlich Gesprächsstoff: Eine bekannte Klagenfurter Familie hat sich einen Logenplatz gesichert, von dem andere nur träumen können. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, sind die Kraßnigs jetzt unter die Inselbesitzer gegangen. Konkret haben sie sich ein großes Stück der Blumeninsel direkt vor Pörtschach geangelt.

2000 Quadratmeter großer Mittelteil

Der Deal lief über die familieneigene Stiftung. Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig hat die Sache gemeinsam mit seinem Bruder Matthias, der in Vorarlberg lebt, klargemacht. Den beiden gehört jetzt der rund 2000 Quadratmeter große Mittelteil der Insel. Aber das ist noch nicht alles: Zum Paket von Vorbesitzerin Karin Samitz-Schorn gehört laut Grundbuch auch ein 400-Quadratmeter-Haus in erster Reihe am See und sogar das Fischereirecht.

Preis und Vorhaben noch unklar

Ganz allein gehört ihnen die Insel aber nicht. Das vordere Stück nach der Brücke, wo viele baden gehen, gehört weiterhin den Gemeinden Pörtschach und Maria Wörth. Und das letzte Eck mit dem Schilf bleibt in der Hand der Bundesforste, wie aus dem Medienbericht hervorgeht. Was die neuen Besitzer genau mit ihrem privaten Insel-Reich vorhaben, behalten sie erst mal für sich. Auch beim Preis wird nur gemunkelt – über die genaue Summe schweigen die Beteiligten ebenso.