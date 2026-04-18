Psychische Krisen in Kärnten: Deutlicher Anstieg bei Notfalleinsätzen

Die Einsatzzahlen des psychiatrischen Notdienstes in Kärnten sind 2025 deutlich gestiegen. Landesrätin Prettner bringt daher nun die Förderung für das Jahr 2026 in die Regierungssitzung ein.

Der psychiatrische Not- und Krisendienst in Kärnten bietet täglich Hilfe bei psychischen Krisen. Im Jahr 2025 stiegen die Einsätze vor Ort um mehr als elf Prozent an.

Der psychiatrische Not- und Krisendienst in Kärnten bietet täglich Hilfe bei psychischen Krisen. Im Jahr 2025 stiegen die Einsätze vor Ort um mehr als elf Prozent an.

Die Nachfrage nach schneller psychosozialer Hilfe in Kärnten erreicht ein neues Rekordniveau. Wie aktuelle Zahlen des Psychiatrischen Not- und Krisendienstes (PNK) für das Jahr 2025 belegen, stiegen die Einsatzzahlen vor Ort im Vergleich zum Vorjahr um 11,5 Prozent auf über 3.300 Interventionen. Auch bei der telefonischen Beratung gab es einen Zuwachs von mehr als zehn Prozent auf rund 8.700 Gespräche.

Förderung für 2026 fixiert

Um die flächendeckende Versorgung sicherzustellen, bringt Gesundheitslandesrätin Beate Prettner in der kommenden Regierungssitzung eine Förderung in Höhe von 497.000 Euro für das Jahr 2026 ein. Das bei der KABEG angesiedelte Angebot ist für Betroffene kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. „Der PNK deckt alle psychischen Herausforderungen ab, die einer Akutintervention bedürfen – bis hin zum Suizidversuch. Er berät auch zu Therapiemöglichkeiten und schließt die Angehörigen mit ein. Ziel ist es, psychische Krisen frühzeitig zu erkennen, zu lindern und stationäre Aufenthalte zu vermeiden“, unterstreicht Gesundheitslandesrätin Beate Prettner.

Niederschwellige Hilfe durch Expertenteams

Der Dienst operiert von zwei Standorten aus – dem PNK Ost (Klagenfurt) und dem PNK West (Villach). Die Einsätze werden stets von multiprofessionellen Zweier-Teams durchgeführt, um in Akutsituationen bestmöglich reagieren zu können. Prettner sieht in der steigenden Inanspruchnahme auch eine gesellschaftliche Entwicklung: „Die Nachfrage steigt also – auch weil die Gesellschaft in Bezug auf psychische Gesundheit zum Glück immer sensibler reagiert.“ Ein wesentlicher Faktor bleibe die Geschwindigkeit der Intervention, da der PNK zusätzlich zur klinischen Versorgung agiert: „Der psychiatrische Not- und Krisendienst steht weiterhin flächendeckend und niederschwellig für alle Menschen in Kärnten zur Verfügung, denn oft macht schnelle Hilfe den entscheidenden Unterschied“, so Prettner abschleißend.