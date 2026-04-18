Mehrere Großprojekte: Spittal investiert in die Wasserversorgung

Die Stadt Spittal investiert umfassend in die Modernisierung ihrer Wasserversorgung, um die hohe Qualität und Versorgungssicherheit langfristig abzusichern. Mehrere Großprojekte sollen die Infrastruktur fit für die Zukunft machen.

Die sichere Versorgung mit hochwertigem Trinkwasser hat in Spittal einen besonders hohen Stellenwert. „Nach der Fertigstellung der Wasserversorgungsanlage Gmeineck mit Trinkwasserkraftwerk investieren wir mit weiteren Projekten gezielt in die Infrastruktur, um die Versorgungssicherheit und Wasserqualität langfristig zu gewährleisten“, betonen Bürgermeister Gerhard Köfer und Infrastruktur-Stadtrat Christoph Staudacher.

WVA Spittal Unterland

Ein zentrales Projekt ist der Ausbau der Wasserversorgungsanlage im Unterland. Im Jahr 2025 wurden rund vier Kilometer neue Wasserleitung – inklusive Hausanschlüssen, zehn Hydranten und zwei Druckreduzierungsschächten im Bereich Molzbichl – fertiggestellt und in Betrieb genommen. Damit konnte der Anschluss an die Wasserversorgung vom OBI-Kreisverkehr über Zgurn und Molzbichl bis zum Fußballplatz Rothenthurn planmäßig umgesetzt werden. Im Zuge der Bauarbeiten wurde zudem eine Leerverrohrung für den künftigen Glasfaserausbau mitverlegt. In den kommenden Bauabschnitten entstehen noch rund 5,5 Kilometer Wasserleitung mit etwa 45 Hausanschlüssen sowie weiteren zehn Hydranten. Zusätzlich sind eine Rohrpressung unter der Eisenbahn beim Bahnübergang Rothenthurn sowie eine weitere unter der B100 im Bereich Olsach vorgesehen. Auch hier wird eine Leerverrohrung für den Glasfaserausbau mitverlegt. Die Hauptarbeiten erfolgen 2025 und 2026, für das Frühjahr 2027 sind noch Restarbeiten geplant. Insgesamt investiert die Stadtgemeinde rund 3,8 Millionen Euro in dieses Projekt.

Villacher Straße

Ein weiteres wichtiges Vorhaben betrifft die Wasserleitungen im Bereich der Villacher Straße zwischen EKZ Neukauf und Kärntnermilch. In den vergangenen Jahren kam es an der aus dem Jahr 1980 stammenden Versorgungsleitung der Kärntnermilch vermehrt zu Rohrbrüchen. Um die Versorgung langfristig sicherzustellen, wird diese Leitung gemeinsam mit der parallel verlaufenden Versorgungsleitung für das Unterland – ebenfalls aus dem Jahr 1980 – auf rund 200 Metern erneuert. Die Umsetzung des 400.000 Euro-Projekts ist noch für 2026 vorgesehen.

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Wassergipfel im Rathaus

Auch auf strategischer Ebene beschäftigt sich Spittal intensiv mit der Zukunft der Trinkwasserversorgung. Bürgermeister Gerhard Köfer lud zu einem „Wassergipfel“ ins Rathaus, an dem Abteilungsleiter Christian Pichler, Wassermeister Bernd Nussbaumer, Stadtrat Christoph Staudacher und Wasserexperte Herbert Tautscher teilnahmen. Im Zentrum der Gespräche standen notwendige Sanierungen, geplante Investitionen und Maßnahmen zur langfristigen Sicherung der ausgezeichneten Trinkwasserqualität in Spittal. Bürgermeister Köfer betont die Bedeutung des engagierten Teams im Wasserwerk: „Wenn aus dem Wasserhahn glasklares Trinkwasser kommt, steckt dahinter viel Know-how und Verantwortung.“