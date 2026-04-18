Zwei Wochen gesperrt: L4 Fellbacher Straße wird saniert

In der Gemeinde Steinfeld startet kommende Woche die Sanierung eines stark beschädigten Abschnitts der L4 Fellbacher Straße. Auf rund 800 Metern werden umfassende Instandsetzungsarbeiten durchgeführt.

Während der Bauarbeiten ist der Baustellenbereich für den gesamten Verkehr für rund zwei Wochen gesperrt.

Während der Bauarbeiten ist der Baustellenbereich für den gesamten Verkehr für rund zwei Wochen gesperrt.

Aufgrund des desolaten Fahrbahnzustands an einem 800 Meter langen Straßenabschnitt der L4 Fellbacher Straße östlich der Ortschaft Gajach, in der Gemeinde Steinfeld, beginnen kommende Woche Sanierungsarbeiten. Es zeigen sich starke Einzelriss- und Netzrissbildung, etliche Materialausbrüche sowie durchgängig Setzungen und Verdrückungen im gesamten Straßenbereich. Im Zuge der Instandsetzung wird der Straßenkörper in einer Stärke von 30 Zentimetern durchgefräst. Nach der profilgerechten Herstellung der durchgefrästen Tragschicht und gegebenenfalls erforderlichen Bodenaustauscharbeiten bzw. Anpassung der Querneigung wird diese anschließend verdichtet. Aufgrund der zu erwartenden Höhenzunahme von rund 15 Zentimetern müssen auch die Bankette entsprechend angepasst werden.

250.000 Euro werden investiert

„Die Investition in die Sanierung der Fellbacher Straße ist ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Qualität im Landesstraßennetz. Wir stellen dafür rund 250.000 Euro aus dem Straßenbaureferat bereit“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und ergänzt: „In diesem Bereich verläuft zudem auch der R1 Drauradweg. Die Sanierung kommt somit auch der Qualitätssteigerung dieses touristisch besonders relevanten und überregionalen Radwegs zugute.“

Straße für zwei Wochen für den gesamten Verkehr gesperrt

Während der Bauarbeiten ist der Baustellenbereich für den gesamten Verkehr für rund zwei Wochen gesperrt. Eine Umleitung wird über die parallel verlaufende B100 Drautalstraße geführt. Die Gesamtfertigstellung ist für Ende Juni geplant. „Investitionen in unsere Infrastruktur sind auch immer Investitionen in die Region und die Lebensqualität der Bevölkerung vor Ort. Es freut mich, dass wir diese dringend erforderliche Sanierung heuer in Angriff nehmen können“, so Straßenbaureferent Gruber abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2026 um 16:02 Uhr aktualisiert