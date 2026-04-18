Duell zwischen WAC und Linz: Wer setzt sich im Abstiegskampf durch?

Heute trifft der Wolfsberger AC in der Lavanttal-Arena auf Blau-Weiß Linz. Beide Teams stehen im direkten Kampf gegen das Tabellenende, entsprechend hoch ist die Bedeutung der Partie im Abstiegskampf.

Am heutigen Samstag kommt es in der Lavanttal-Arena zum brisanten Kellerduell zwischen dem Wolfsberger AC und Blau-Weiß Linz.

Am heutigen Samstag kommt es in der Lavanttal-Arena zum brisanten Kellerduell zwischen dem Wolfsberger AC und Blau-Weiß Linz.

Am heutigen Samstag (ab 17 Uhr) kommt es in der Lavanttal-Arena zum brisanten Kellerduell zwischen dem Wolfsberger AC und Blau-Weiß Linz. In der 27. Runde der Qualifikationsgruppe steht viel auf dem Spiel: Beide Teams kämpfen direkt gegen die „Rote Laterne“ am Tabellenende.

Der Wolfsberger Routinier Alessandro Schöpf wird dem WAC im heutigen Abstiegsduell gegen Blau-Weiß Linz fehlen.

Wolfsberger AC vs. Blau-Weiß Linz

Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein. Der WAC steckt in einer tiefen Ergebniskrise und ist seit mittlerweile elf Pflichtspielen ohne Sieg. Der neue Coach Thomas Silberberger versucht vor allem, die Blockade in den Köpfen seiner Spieler zu lösen. Ganz anders die Brust der Linzer: Blau-Weiß reist mit der Empfehlung eines historischen 5:0-Kantersiegs gegen die WSG Tirol an und will diesen Schwung nutzen, um die Kärntner in der Tabelle zu überholen. In den bisherigen Saisonduellen gab es jeweils einen Heimsieg (3:1 für den WAC, 2:1 für Linz). Während der WAC auf den gesperrten Donis Avdijaj verzichten muss, setzen die Linzer auf ihren Winter-Neuzugang Nico Mantl im Tor. Besonders spannend: Da eine Englische Woche ansteht, treffen beide Teams bereits am kommenden Dienstag in Linz direkt wieder aufeinander – dieses Doppel könnte im Abstiegskampf vorentscheidend sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2026 um 17:10 Uhr aktualisiert