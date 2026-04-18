Politik hautnah: Schüler besuchen Kärntner Landesregierung

Was passiert in Regierungssitzungen? Wie ist der neue Kärntner Landeshauptmann? Was bringt die EU Kärnten? Politik und Demokratie hautnah erleben und Antworten auf jede Menge Fragen – das bieten die Schulführungen im Amt der Kärntner Landesregierung. Gleich drei Mal durfte diese Woche Bildungslandesrat Peter Reichmann Schülerinnen und Schüler in diesem Rahmen im Spiegelsaal begrüßen. Zu Gast waren auf Einladung der Landesregierung unter LH Daniel Fellner die HAK 1 international, die HLW Caritas und die Volksschule St. Margarethen ob Töllerberg.

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„Es ist uns ein großes Anliegen, dass junge Menschen verstehen, wie Politik und Verwaltung funktionieren, weil dann auch manche Entscheidungen verständlicher werden“, sind sich Fellner und Reichmann sicher. Besonders freut den Bildungslandesrat, dass er auch ERASMUS Schülerinnen und -Schüler des Istituto Tecnico Economico Statale “Angelo Fraccacreta” aus Apulien und des Liceo Enriques Ostia aus Ostia bei Rom empfangen durfte. „Die Teilnahme internationaler Austauschschüler stärkt das Bewusstsein für gemeinsame europäische Werte wie Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Sie erleben diese Prinzipien nicht nur theoretisch, sondern unmittelbar vor Ort“, betont Reichmann. Rund 60 Bildungseinrichtungen waren im vergangenen Schuljahr zu Gast. „Das große Interesse sehen wir als Bestätigung dafür, dass Schulführungen in der Landesregierung als wertvolle Ergänzung zum Unterricht wahrgenommen werden und einen nachhaltigen Beitrag zur politischen Bildung leisten“, so Fellner und Reichmann. Auch für das Schuljahr 2026/27 werden wieder Einladungen dazu direkt an die Schulleitungen verschickt.