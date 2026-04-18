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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Diebe verschaffen sich mit Brecheisen Zugang über eine Tür.
Eine Gesamtschadenssumme ist noch nicht genau bekannt, weitere Ermittlungen folgen.
Mühldorf
18/04/2026
Ermittlungen laufen

Bargeld und Tablet gestohlen: Diebe brachen in Bürogebäude ein

In der Nacht auf den 18. April 2026 kam es in der Gemeinde Mühldorf im Bezirk Spittal an der Drau zu einem Einbruch in ein Firmenbüro.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nacht zum 18. April in das Bürogebäude einer Firma in der Gemeinde Mühldorf (Bezirk Spittal/Drau) ein. Mit einem Spaten, welcher sich am Gelände befand, wurde die Eingangstüre aufgebrochen. Der Innenbereich wurde komplett durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Geldkassette mit etwas Bargeld und ein Tablet gestohlen. Eine Gesamtschadenssumme ist noch nicht genau bekannt, weitere Ermittlungen folgen.

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