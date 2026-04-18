Medizinischer Notfall: Lenkerin musste nach Unfall reanimiert werden

Eine 55-jährige Autofahrerin kam am Samstag aus medizinischen Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hecke. Die Frau musste reanimiert werden und wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Eine 55-jährige Frau fuhr am Samstagnachmittag, 18. April, mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße im Gemeindegebiet von Irschen (Bezirk Spittal/Drau). In einer scharfen Linkskurve kam sie nach einem medizinischen Notfall rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hecke. Nach einer Reanimation wurde sie mit dem Rettungshubschrauber C7 in das Landeskrankenhaus Klagenfurt geflogen.