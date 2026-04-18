Hitlergruß bei Ostertanz: Junger Kärntner (23) angezeigt

Nach einem Vorfall bei einem Ostertanz ist ein 23-jähriger Mann nun ausgeforscht worden. Er soll auf Fotobox-Bildern unter anderem den Hitlergruß gezeigt haben. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er angezeigt.

Ein Ostertanz im Bezirk Völkermarkt sorgte Anfang April für Aufsehen, nachdem ein vorerst unbekannter junger Mann in einer Fotobox den Hitlergruß zeigte. Bilder davon wurden mehrfach in den Sozialen Medien geteilt. Die Aufnahmen sorgten für Unverständnis große Empörung. 5 Minuten berichtete darüber: Nazi-Eklat bei Kärntner Ostertanz: „Ich finde es erschreckend …“. Die Veranstalter distanzierten sich klar von dem Vorfall und kündigten Konsequenzen an. Man stehe bereits in Kontakt mit der Polizei, da der Hitlergruß einen Verstoß gegen das Verbotsgesetz darstellen könne, hieß es damals. Zudem wolle man solche Vorfälle künftig durch strengere Kontrollen verhindern.

Hitlergruß: Junger Kärntner angezeigt

Mittlerweile gibt auch die Polizei nähere Informationen zu dem Vorfall bekannt. Demnach soll es sich bei dem jungen Mann um einen 23-Jährigen aus dem Bezirk Völkermarkt handeln. Er ist laut den Beamten verdächtig, im Zuge der Veranstaltung am 6. April vor einer aufgestellten Fotobox posiert und insgesamt fünf Lichtbilder angefertigt zu haben, die in weiterer Folge automationsunterstützt ins Internet hochgeladen wurden. Drei dieser Aufnahmen sollen ihn dabei zeigen, wie er den Arm zum Hitlergruß hebt, heißt es. Auf den beiden weiteren Fotos soll er gezielt Tätowierungen, auf welchen verbotene Symbole mit NS-Bezug erkennbar sind (Sigrunen am linken Oberschenkel, Hakenkreuze am linken Fuß) zeigen. Nach Abschluss der Erhebungen wird der 23-Jährige der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2026 um 18:44 Uhr aktualisiert