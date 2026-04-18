Sonniger Start, dann Gewitter: Unbeständiger Sonntag in Kärnten

Der Sonntag, dem 19. April, zeigt sich in Kärnten zunächst noch von seiner freundlicheren Seite. „Am Vormittag bleibt es bei einem Mix aus vielen Wolken und sonnigen Phasen meist trocken“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Laufe des Nachmittags ändert sich die Lage jedoch deutlich: Mit einer schwachen Kaltfront ziehen verbreitet Regenschauer durch, teils auch gewittrig. Gleichzeitig frischt der Nordwestwind auf und weht oft lebhaft, in Gewitternähe sind stellenweise auch stürmische Böen möglich. Vor den Schauern ist es noch recht warm, die Temperaturen erreichen häufig Werte um oder knapp über 20 Grad.