Jugendliche aus Kärnten sollen Falschgeld in Umlauf gebracht haben

Am kommenden Dienstag findet am Landesgericht Klagenfurt eine Hauptverhandlung gegen zwei Jugendliche statt, denen der systematische Umgang mit Falschgeld vorgeworfen wird. Die Anklage stützt sich auf Vorfälle aus dem Herbst 2025, bei denen eine beträchtliche Menge an gefälschten Banknoten im Spiel war. Laut Verhandlungsspiegel wird den Beschuldigten Folgendes zur Last gelegt: „Zwei Jugendlichen wird im bewussten und gewollten Zusammenwirken zur Last gelegt, im Herbst 2025, 98 Stück offensichtlich gefälschte 50 Euro-Banknoten und 80 Stück offensichtlich gefälschte 10 Euro-Banknoten besessen und ausgegeben zu haben.“

Mehrere Tatbestände

In rechtlicher Hinsicht wird ihnen das Verbrechen der Weitergabe und des Besitzes nachgemachten oder verfälschten Geldes vorgeworfen. Neben diesen Kerndelikten umfasst der rechtliche Rahmen der Verhandlung weitere Tatbestände des Strafgesetzbuches. Dazu gehört unter anderem der klassische Betrug nach § 146, bei dem Opfer durch Täuschung am Vermögen geschädigt werden, sowie der betrügerische Datenverarbeitungsmissbrauch gemäß § 148a, der die Manipulation technischer Abläufe zur unrechtmäßigen Bereicherung unter Strafe stellt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.