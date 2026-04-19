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/ ©Feuerwehr Bad Eisenkappel
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Die Feuerwehr Bad Eisenkappel barg den feststeckenden Traktor mittels Seilwinde von der eingestürzten Brücke.
Bad Eisenkappel
19/04/2026
Feuerwehreinsatz

Traktor-Bergung nach Brückeneinsturz in Bad Eisenkappel

Einsatz in Bad Eisenkappel: Ein Traktor brach mit einer Brücke ein. Die Feuerwehr rückte mit der Seilwinde zur Bergung aus.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)

In Bad Eisenkappel kam es am Samstagnachmittag zu einem technischen Hilfseinsatz der Alarmstufe T2. Gegen 15:30 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr alarmiert, nachdem ein Traktor auf einer eingestürzten Brücke in Schieflage geraten war.

Bergung mittels Seilwinde

Das landwirtschaftliche Fahrzeug befand sich unmittelbar auf der instabilen Konstruktion. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug und führte die Bergung unter Einsatz einer Seilwinde sowie einer Umlenkrolle durch. Der Traktor konnte schließlich unbeschadet an einem sicheren Abstellplatz platziert werden. Neben der Feuerwehr war auch die Polizeiinspektion Bad Eisenkappel vor Ort.

Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
©Feuerwehr Bad Eisenkappel
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©Feuerwehr Bad Eisenkappel

Übungsbetrieb trotz Realeinsatz

Der Vorfall ereignete sich unmittelbar vor einer angesetzten Feuerwehrübung: „Zeitgleich war eine Übung geplant, die im Anschluss in kurzer Form nachgeholt wurde. Danke an die Besitzer für die Zurverfügungstellung des Objektes und der anschließenden Verpflegung“, so die Feuerwehr abschließend in den sozialen Medien.

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