Leere Regale: Versorgungsängste treiben Kanister-Käufe in Kärnten an

Die Straße von Hormus gilt als eine der kritischsten Nadelöhre des Welthandels. Mal geschlossen, mal offen, fungiert sie aktuell als globales Barometer für Ölpreise. Zwar sorgten ein jüngster Waffenstillstand und die vorübergehende Öffnung der Passage zuletzt für eine leichte Entspannung an den Märkten – der Ölpreis fiel von 102 Dollar pro Barrel auf 89 Dollar – doch die vorangegangene Unsicherheit hinterlässt Narben.

Treibstoff-Sorgen erreichen die heimischen Zapfsäulen

Die angespannte geopolitische Lage und die Sorge vor den langfristigen Auswirkungen eines Irankriegs haben mittlerweile auch Kärnten erreicht. Die Angst vor einem eklatanten Treibstoffmangel führt dazu, dass immer mehr Bürger vorsorgen: In den vergangenen Wochen haben viele damit begonnen, sich private Treibstoffvorräte für zu Hause anzulegen.

Engpässe im Handel: Kanister werden Mangelware

Wer derzeit online bei Baumärkten nach Benzinkanistern sucht, stößt oft auf gähnende Leere. Das Angebot ist massiv eingeschränkt, viele Modelle sind bereits restlos ausverkauft. Besonders begehrt sind dabei die größeren Varianten mit hohem Fassungsvermögen. In den Kärntner Baumärkten zeigt sich ein ähnliches Bild: Die Regale, die üblicherweise gut gefüllt sind, bleiben weitestgehend leer. Ein Baumitarbeiter schilderte die Situation gegenüber der „Kronen Zeitung“: „Im Moment kommen wir mit dem Nachschlichten der Kanister fast nicht hinterher“

Parallelen zur Pandemie

Der aktuelle Ansturm auf Treibstoffbehälter weckt Erinnerungen an die Anfangsphase der Corona-Krise. Damals sorgten Hamsterkäufe bei Gütern des täglichen Bedarfs – allen voran Klopapier – für ähnliche Szenen im Einzelhandel. Dazumal wurden die einzelnen Rollen auf Handelsplattformen um mehr als den zehnfachen Preis angeboten.