Kärntner Schauspieler Max Müller: Weniger „Rosenheim-Cops“ für die Mama

Der Kärntner Schauspieler Max Müller tritt bei den Rosenheim-Cops kürzer. Der AZ München verriet er: Er will mehr Zeit für seine Mutter haben.

Seit fast einem Vierteljahrhundert ist der gebürtige Klagenfurter Max Müller das Gesicht der Rosenheim-Cops: Als Polizeihauptmeister Michi Mohr gehört der Kärntner fest zum Inventar der ZDF-Erfolgsserie. Doch in der kommenden 26. Staffel, die im Herbst ausgestrahlt wird, müssen sich die Fans auf eine Veränderung einstellen. Der 61-Jährige wird künftig seltener vor der Kamera stehen.

„Drehe jetzt knapp ein Drittel weniger“

Hinter der Entscheidung steckt ein zutiefst persönlicher Grund. Am Rande einer Lesung seiner Kollegin Karin Thaler sprach Müller mit der Abendzeitung München offen über seine Situation „Da ich nicht weiß, wie es mit meiner 87-jährigen Mama Mathilde weitergeht, drehe ich jetzt knapp ein Drittel weniger als zuvor.“ Seine Mutter lebt mittlerweile in einem Heim. Für die Fans gibt es jedoch einen kleinen Trost: Ganz verschwinden wird Michi Mohr nicht: „Es werden immer wieder Telefonate eingeblendet“, verrät Müller. Damit bleibt der beliebte Ermittler auch weiterhin ein wesentlicher Teil der Geschichten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 09:35 Uhr aktualisiert