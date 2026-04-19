Lieserschlucht: Ein Radweg aus purem Gold

Das Eis, auf das ich mich an dieser Stelle wage, ist dünn. Das ist durchaus klar. Aber, wie heißt es so schön: Was sein muss, muss sein. Und das gilt nicht nur für eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt, sondern auch für eine Streitschrift über den Radweg aus purem Gold, den Kärnten derzeit baut.

Ein Radweg muss her!

Wir sprechen hier von der sogenannten Lieserschlucht, durch die sich der gleichnamige Fluss zwischen Seeboden und Spittal an der Drau seinen Weg bahnt. Eine ziemlich enge Weite ist das dort, selbst für die Autos ist wenig Platz. Doch seit Jahren wurde gefordert: Ein Radweg muss her! Ohne Radweg zwischen Seeboden und Spittal geht die Welt unter! Mindestens die Welt! Koste es, was wolle, hat ein ehemaliger Bundeskanzler in anderem Zusammenhang einmal gesagt. Das Land sagt das bei diesem Lieserschlucht-Radweg. Aber im Detail: Laut Rechnungshof werden die Kosten für den Bau dieser 3,6 Kilometer langen Strecke nicht wie ursprünglich gehofft „nur“ drei Millionen, sondern etwa 25 Millionen Euro betragen. 25 Millionen Euro für 3,6 Kilometer Radweg! Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das sind rund sieben Millionen für einen Kilometer und rund 7000 Euro für einen lächerlichen Meter. Weil aufgrund des fehlenden Platzes der Radweg nicht einfach von der B99, der Katschbergstraße abgetrennt werden kann, muss nämlich die Lieser mittels sogenannter Kragplatten überbaut werden.

Nur zwischen Mai und Oktober einen tieferen Sinn

Jetzt kann man das ganze Spielchen an dieser Stelle weitertreiben. So ein Radweg hat üblicherweise nur zwischen Mai und Oktober überhaupt einen tieferen Sinn. Das heißt andererseits, ein halbes Jahr ist der güldene Lieserschlucht-Radweg mangels Radfahrern für den berühmten Hugo. Fast 25 Millionen bei fünf Jahren Bauzeit, da kann man den Gemeinden Spittal und Seeboden nur zur Weitsicht gratulieren, dass wenigstens sie ihre anteiligen Kosten bei Beschlussfassung deckeln ließen. Das Land Kärnten jedoch, auf dessen Mist dieser teuerste Radweg der Welt gewachsen ist, muss Kosten stemmen, die anderswo bessere Verwendung finden würden. Bei aller Wertschätzung der Radler und Radtouristen. Denn eine Wette sei an dieser Stelle durchaus gewagt: So schön, so luxuriös, so wunderbar und einzigartig kann dieser Radweg gar nicht sein, dass etliche Radfahrer nicht trotzdem weiterhin auf der Straße fahren werden. Genau so wird es kommen, außer das Land geht den eingeschlagenen Weg konsequent weiter und verhängt ab Fertigstellung ein absolutes und ausnahmeloses Fahrverbot für Radler auf der Bundesstraße. Denn die werden ab 2028 ja ohnehin ihren vergoldeten Radweg nur für sich haben. Aber ob sich das das Land Kärnten traut? Wir werden sehen.