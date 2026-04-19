„Schlager-Cocktail“ für Kärnten am Sonntagnachmittag

Heute von 14 bis 17 Uhr läuft der „Schlager-Cocktail“ auf Radio Uno Kärnten. Die Sendung von Sophie Serschen und Georg Unterkofler spielt Musik der 60er bis 80er sowie aktuelle CD-Tipps.

Zeit für Klassiker: Heute von 14 bis 17Uhr überträgt Radio Uno Kärnten die Sendung „Schlager-Cocktail“. Unter der Moderation von Sophie Serschen und Georg Unterkofler präsentiert das Format eine dreistündige Auswahl aus verschiedenen Jahrzehnten und Stilrichtungen. Das musikalische Spektrum reicht von Schlagern der 60er, 70er und 80er Jahre bis hin zu volkstümlicher Musik aus Österreich und Bayern.

Einschalten und mitsingen

Neben bekannten Duetten und seltener gespielten Titeln stehen auch internationale Gruppen wie ABBA auf dem Programm. Den Auftakt der Sendung bildet Tony Marshall mit dem Lied „Ich träume jede Nacht von dir“. Weitere Beiträge umfassen Interpreten wie Roy Black & Anita, Waterloo & Robinson, STS und Nicole. Ergänzend zur Musikauswahl wird das Album „Lifelines“ von Chris Norman als aktueller CD-Tipp vorgestellt.