Literarischer Ruhepol: Wolfsberg ehrt Christine Lavant

Die Stadt Wolfsberg ehrt die Lyrikerin Christine Lavant mit einer Gedenkbank am Gassersteig. Das Projekt der Christine Lavant Gesellschaft nutzt QR-Codes, um Literatur im Vorbeigehen erlebbar zu machen.

Eine neue Gedenkbank am Wolfsberger Gassersteig erinnert an Christine Lavant. QR-Codes bieten Passanten direkten Zugang zu Informationen über das Leben und Werk der bedeutenden Dichterin.

Eine neue Gedenkbank am Wolfsberger Gassersteig erinnert an Christine Lavant. QR-Codes bieten Passanten direkten Zugang zu Informationen über das Leben und Werk der bedeutenden Dichterin.

Christine Lavant (1915-1973) zählt zu den bedeutendsten Lyrikerinnen Österreichs, doch in der Wolfsberger Innenstadt fehlte bisher ein sichtbares Zeichen für ihr Werk. Auf Initiative der Christine Lavant Gesellschaft wurde nun am Gassersteig eine Gedenkbank geschaffen, die Ruhe und Inspiration vereint.

Lesen und entspannen

Erna Kienleitner erklärt das Konzept: „Die Vorstandsmitglieder der Christine Lavant Gesellschaft einigten sich darauf, auf dieser Parkbank den Namen der Autorin und QR-Codes gut sichtbar anzubringen. Wenn sich der literarisch Interessierte auf das Bankerl setzt, hört er das Rauschen der Lavant, die Weidenäste spenden Schatten, Singvögel flüchten ins Gebüsch und nebenbei kann er mithilfe der QR-Codes Informationen über Christine Lavant nachlesen. Somit hat die großartige Lyrikerin auch in Wolfsberg einen angenehmen Platz gefunden.“

Zugang durch QR-Codes

Einer der QR-Codes verweist auf die Website der Gesellschaft, der andere informiert über die Lavant-Skulptur der Bildhauerin Hortensia in St. Stefan. Unterstützt wurde das Vorhaben von der Stadtgemeinde Wolfsberg durch Vizebürgermeisterin Michaela Lientscher und Stadtrat Josef Steinkellner, die zudem in Aussicht stellten, künftig weitere Schriftsteller auf freien Parkbänken zu würdigen. Die feierliche Präsentation wurde von Martina Graf mit Textpassagen der Autorin begleitet.