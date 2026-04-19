Hagel und Sturm möglich: „Gelbe“ Unwetterwarnung für Kärnten

Nach einem freundlichen und recht warmen Start in den Sonntag mit Höchstwerten um die 20 Grad steht Kärnten ein markanter Wetterumschwung bevor. Von Westen her verdichtet sich die Bewölkung zusehends, während die sonnigen Phasen im Tagesverlauf immer seltener werden. Im Zuge einer herannahenden Kaltfront muss am Nachmittag verbreitet mit gewittrigen Regenschauern und auffrischendem, lebhaftem Nordwestwind gerechnet werden, der in Gewitternähe örtlich sogar stürmische Ausmaße annehmen kann.

©GeoSphere Austria Auch in weiten Teilen Kärntens wurde eine gelbe Warnstufe ausgerufen.

Auch kleine Hagelkörner möglich

5 Minuten hat bei der Geosphere Austria nachgefragt, mit welchem Wetter Kärnten rechnen muss. „Es zieht am Nachmittag eine Kaltfront durch, sie überquert aktuell und in den nächsten Stunden ganz Kärnten, von der westlichen Seite in Richtung Osten“, so einer der Meteorologen gegenüber der Redaktion. In Oberkärnten gibt es bereits erste Schauer und auffrischenden Wind. „In den nächsten Stunden wird es über ganz Kärnten verteilt zu gewittrigen Schauern kommen, aber hauptsächlich ist der Wind das Thema“, heißt es seitens der Experten weiter. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Geosphere Austria für die Zeit von 12 bis 20 Uhr eine gelbe Gewitterwarnung herausgegeben. Die Meteorologen warnen vor punktuellen Überschwemmungen, überfluteten Kellern und Straßen sowie der Gefahr kleinerer Muren. Zudem besteht durch Blitzschläge das Risiko von Stromausfällen und Bränden, während Sturmböen Äste abbrechen oder Gegenstände herumwirbeln könnten. Auch Hagel mit einer Korngröße von bis zu drei Zentimetern ist laut „Skywarn“ nicht auszuschließen, laut Geosphere Austria würden die Hagelkörner eher nur in einem kleinen Ausmaß und höchstens punktuell auftreten.

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Was kann man jetzt tun?

Die Bevölkerung wird dazu angehalten, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Dazu gehört das Schließen von Fenstern, Türen und Garagentoren. Sportflieger und Bootsführer sollten ihre Aktivitäten frühzeitig beenden und gesicherte Bereiche aufsuchen, um die kritische Phase der Kaltfront sicher zu überstehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 14:06 Uhr aktualisiert