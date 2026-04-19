Sturm über Kärnten: „Tornado-Videos“ sorgen für Aufsehen im Netz

Starker Wind, Gewitter und Unwetter prägen derzeit die Wetterlage in Kärnten. Zusätzlich sorgen Videos in sozialen Medien für Aufsehen. Nutzer sprechen sogar von einem "Tornado". Doch was steckt dahinter?

In Kärnten steht nach einem zunächst warmen und freundlichen Sonntag ein deutlicher Wetterumschwung bevor. Eine Kaltfront brachte am Nachmittag verbreitet Gewitter, kräftigen Nordwestwind und stellenweise auch Hagel mit sich. Die GeoSphere Austria hat deshalb eine gelbe Unwetterwarnung für den Zeitraum von 12 bis 20 Uhr ausgegeben. 5 Minuten berichtete bereits: Hagel und Sturm möglich: „Gelbe“ Unwetterwarnung für Kärnten.

Starker Wind zieht über Kärnten: Videos sorgen für Aufsehen

Besonders der Wind gilt als Hauptgefahr, da in Gewitternähe stürmische Böen auftreten können, wissen die Experten. Zusätzlich sind lokale Überschwemmungen, kleinere Muren, Blitzschläge sowie vereinzelt Hagel möglich. Für Aufsehen sorgen aktuell auch Videos in den Sozialen Medien. Darauf zu sehen ist eine angebliche Tornado- bzw. Windhosen-Sichtung im Raum Völkermarkt. „Tornado/Windhose spotted in Eberndorf“, lautet die Beschreibung zum Video. Um einen wirklichen Tornado dürfte es sich dabei jedoch nicht handeln. „Naja es war eher eine Windhose, war aber ganz cool zu sehen, es hat viel Staub aufgewirbelt und Mann hat einen langen Trichter gesehen“, beschreibt ein Leser gegenüber 5 Minuten das Phänomen. Auch in anderen Teilen Kärntens wehen aktuell heftige Stürme, wie Videos auf der Instagram-Seite klagenfurt_elite zeigen.

©marci_winklr | Windhose in Eberndorf gesichtet

©marci_winklr | Windhose in Eberndorf gesichtet

©klagenfurt_elite/instagram

Tornado in Graz

Dass Tornados in Österreich aber durchaus vorkommen können, zeigte allerdings ein Fall aus dem Jahr 2024 in Graz. Während in der Innenstadt starker Regen niederging, sorgte damals ein Tornado im Bezirk Eggenberg für Aufsehen. Mehr dazu hier: Tornado in Graz – Wetterphänomen versetzt Steirer in Aufruhr. Gegenüber 5 Minuten bestätigte die Geosphere Austria die Tornado Sichtung damals. „Die Konstellation ist heute günstig, es könnte auch sein, dass es zu weiteren Luftwirbeln komme“, hieß es seitens der Meteorologen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 17:34 Uhr aktualisiert