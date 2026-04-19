Hitzeschutz und Vorsorge: Kärnten setzt auf regionale Klimaanpassung

Die Folgen des Klimawandels stellen Kärntens Gemeinden zunehmend vor konkrete Herausforderungen. Bei der KLAR!-Fachveranstaltung in Millstatt am See wurde deutlich, wie wichtig regionale Anpassungsmaßnahmen sind.

Bei der KLAR!-Fachveranstaltung in Millstatt am See haben Klimaschutz- und Gemeindereferentin LR.in Marika Lagger-Pöllinger und Gesundheitslandesrätin Beate Prettner die Bedeutung der Klimawandelanpassung für Kärntens Gemeinden betont. Im Mittelpunkt stehen Lösungen, die den Menschen vor Ort unmittelbar zugutekommen – vom Gesundheitsschutz bis hin zu mehr Vorsorge bei Hitze. „Gerade unsere Gemeinden spüren die Folgen des Klimawandels unmittelbar. Mir ist wichtig, dass wir sie mit diesen Herausforderungen nicht alleinlassen. Klimawandelanpassung ist ein konkreter Beitrag zu Sicherheit, Lebensqualität und Zukunftschancen in allen Regionen Kärntens“, betont LR.in Marika Lagger-Pöllinger.

Kärnten hat 10 KLAR-Regionen

Die Referentin verweist darauf, dass die KLAR!-Regionen in Kärnten seit Jahren wichtige Arbeit leisten, um Schäden durch Klimafolgen zu vermindern und zugleich neue Chancen verantwortungsvoll zu nutzen. Themen wie Hitzeschutz, klimafitte Wälder, Wasserversorgung und Schutz vor Extremwetter zeigen, wie breit der praktische Mehrwert für Gemeinden und Bevölkerung ist. In Kärnten gibt es aktuell zehn KLAR!-Regionen. „Der Klimawandel ist längst eine gesundheitliche Realität – Hitze ist dabei das größte klimabedingte Gesundheitsrisiko in Österreich. Mit Maßnahmen wie dem überarbeiteten Kärntner Hitzeschutzplan, dem Hitze-Warnsystem und gezielter Aufklärung – u. a. durch den Kärntner Hitzeschutztag am 10. Juni 2026 – schützen wir besonders vulnerable Gruppen und stärken die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung. Die KLAR!-Regionen sind dabei unverzichtbare Partner, um wirksame, regionale Lösungen gemeinsam umzusetzen“, hebt LR.in Prettner hervor.

Gemeinden klimafitt machen

Ein zentrales Anliegen von Lagger-Pöllinger ist dabei, den Gemeinden auch unter schwierigen Rahmenbedingungen Verlässlichkeit zu geben. Für die Referentin ist klar: Klimafitte Gemeinden entstehen dort, wo Wissen geteilt, Erfahrungen gebündelt und praxistaugliche Maßnahmen entwickelt werden. Die Veranstaltung in Millstatt macht genau diesen Zugang sichtbar – verbindend, lösungsorientiert und mit klarem Nutzen für die Menschen im Land.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2026 um 18:54 Uhr aktualisiert