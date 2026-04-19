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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Wörthersee. Über den Himmel ziehen Wolken, diese spiegeln sich auch im Wasser.
Sonne am Vormittag, am Nachmittag ziehen über Kärnten einzelne Schauer durch.
Kärnten
19/04/2026
Prognose

Wechselhaft und kühler: Schauer am Montagnachmittag in Kärnten

Der Montag bringt Kärnten wechselhaftes Wetter. Am Vormittag bleibt es meist trocken, am Nachmittag sind Schauer möglich.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)

Der Montag, dem 19. April, zeigt sich in Kärnten von seiner unbeständigen Seite. „Bei einem Mix aus vielen Wolken und sonnigen Phasen bleibt es am Vormittag meist noch trocken, und die Sonne zeigt sich auch länger“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Laufe des Nachmittags nimmt die Quellbewölkung zu, und über das Land verteilt gehen einzelne Regenschauer nieder. Deutlich geringer bleibt die Schauerneigung im Nordwesten, vor allem im Oberen und Mittleren Mölltal sollte es meist trocken bis zum Abend bleiben. Der Wind weht schwach bis mäßig, insgesamt ist es kühler als zuletzt. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 4 und 8 Grad, am Nachmittag werden 13 bis 18 Grad erreicht.

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