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/ ©Montage: Canva & Sportverein Irschen
Bild auf 5min.at zeigt eine Parte und Kerzen.
"Rocco" ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben. Der Sportverein Irschen ist tief erschüttert von dem plötzlichen Ableben.
Irschen/Kärnten
20/04/2026
Sportverein Irschen

Plötzlicher Verlust: Verein trauert um „Rocco“, ein „Mitglied mit Herz“

Der Sportverein Irschen (Kärnten) trauert um ein geschätztes Mitglied und einen geschätzten Freund. Die Nachricht seines plötzlichen Ablebens hat die Vereinsgemeinschaft tief erschüttert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)

Völlig unerwartet erreichte den Sportverein Irschen die traurige Nachricht vom Tod von Robert „Rocco“ Kranabetter. Er hat am 17. April 2026 im Alter von nur 36 Jahren seine Augen für immer geschlossen. Mit Robert „Rocco“ Kranabetter verliere man „nicht nur einen Mitspieler und ein Vereinsmitglied mit Herz, sondern vor allem einen Menschen“, der die Gemeinschaft nachhaltig geprägt habe. Besonders in Erinnerung bleibt seine Persönlichkeit: Er habe „unsere Gemeinschaft mit seiner humorvollen Art immer bereichert“. Der Verlust trifft den Verein tief und hinterlässt eine große Lücke im Miteinander. „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden“, heißt es abschließend in dem Posting des Sportvereins.

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