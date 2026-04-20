Plötzlicher Verlust: Verein trauert um „Rocco“, ein „Mitglied mit Herz“

Völlig unerwartet erreichte den Sportverein Irschen die traurige Nachricht vom Tod von Robert „Rocco“ Kranabetter. Er hat am 17. April 2026 im Alter von nur 36 Jahren seine Augen für immer geschlossen. Mit Robert „Rocco“ Kranabetter verliere man „nicht nur einen Mitspieler und ein Vereinsmitglied mit Herz, sondern vor allem einen Menschen“, der die Gemeinschaft nachhaltig geprägt habe. Besonders in Erinnerung bleibt seine Persönlichkeit: Er habe „unsere Gemeinschaft mit seiner humorvollen Art immer bereichert“. Der Verlust trifft den Verein tief und hinterlässt eine große Lücke im Miteinander. „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden“, heißt es abschließend in dem Posting des Sportvereins.