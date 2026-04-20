Pacult schwant für WAC Übles – Zukic-Abgang schon fix?

Fällt das Kartenhaus im Lavanttal jetzt komplett zusammen? Nach dem trostlosen 0:0 daheim gegen Schlusslicht BW Linz kommt es für den WAC schon am Dienstag zum Rematch.

Eine erneute Auswärts-Pleite wäre die neunte in Serie – und der Abstieg würde für den seit dem 7. Dezember (!) sieglosen WAC in bedrohlichste Nähe rücken. Wenig Hoffnung auf Besserung hat Peter Pacult. Die Entwicklung, die nach seinem 31-Tage-Intermezzo im Amt folgte, hat dem Ex-Coach Recht gegeben. Nicht wenige Fans fragen sich unter dem Eindruck des grauenhaften Torlos-Remis von Samstag, als Goalie Polster erneut wenigstens den einen Zähler retten konnte: Wie soll der WAC bis Saisonende überhaupt noch ein Spiel gewinnen?

„Jetzt viel ändern ist wahrscheinlich auch nicht gut“

„Kommt darauf an, ob der Trainer was ändert“, so Pacult, „nach seinen Äußerungen könnte es dazu kommen. Aber jetzt viel ändern, ist wahrscheinlich auch nicht gut. In Linz wird es sicher schwer, denn die letzten Spiele von Blau-Weiß waren okay.“ Kann man wohl sagen. 5:0 fertigten Ex-Wolf Shon Weissman und Co. zum Beispiel im letzten Heimspiel erst WSG Tirol ab, auch Ried wurde zuvor (3:2) zuhause besiegt. Nun die Wölfe?

„Eine sehr schwierige Situation“

Der Absturz des letztjährigen Cupsiegers hat sich indes bis an den Balkan im Süden herumgesprochen. Ex-WAC-Regisseur Milos Jojic, der heute im bosnischen Banja Luka Tabellenführer ist, stimmt Pacult zu: „Eine sehr schwierige Situation. Sie haben ja ein paarmal den Trainer schon gewechselt und es ist nicht einfach. Ich hoffe, dass Wolfsberg in der Bundesliga bleibt, sie gehören dorthin.“

Wechselt Zukic nach Serbien?

Noch mit Dejan Zukic? Auch Jojic hat gehört, was serbische Portale schon vor acht Wochen vermeldeten. Dass beschlossen sei, dass der Wechsel des kriselnden und im Marktwert gesunkenen Mitteldspielers (Vertrag bis 30.6.2027) zu Roter Stern Belgrad im Sommer über die Bühne gehe. „Phänomenale Verstärkung: Oh, welch eine Bombe aus dem Maracanã: Die Ankunft des Fußballzauberers steht kurz bevor!“, hieß es bei „sportsport.ba“. Doch Zukics verheerende Entwicklung mit nur einem Tor aus sechzehn Spielen – trotz Freifahrtschein bei allen Trainern, die ihn durchspielen ließen – hat auch Landsmann Jojic erkannt: „Ich bin mir nicht sicher, ob das ein guter Schritt für ihn ist. Er muss spielen und Roter Stern hat schon viele Spieler auf dieser Position und die werden wahrscheinlich noch weitere holen, weil sie große Ziele haben…“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2026 um 08:16 Uhr aktualisiert