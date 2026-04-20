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/ ©Egon Rutter
Das Bild auf 5min.at zeigt Impressionen vom Frühlingskonzert der Trachtenkapelle in Tiffen.
Das Frühlingskonzert der Trachtenkapelle Tiffen war restlos ausverkauft.
Tiffen
20/04/2026
Konzert

Fotogalerie: In Tiffen wurde der Frühling musikalisch gefeiert

Beim Frühlingskonzert in Tiffen stand alles im Zeichen von "Europa in Klangfarben". Am 18. April lud die Trachtenkapelle zu einem musikalischen Abend ein. Wir haben die besten Fotos des Konzerts für euch.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(57 Wörter)

Am Samstag (18. April) ging es im Dorfgemeinschaftshaus Tiffen (Bezirk Feldkirchen) lustig zu. Die Trachtenkapelle Tiffen lud zum Frühlingskonzert. Der Abend stand unter dem Motto „Europa in Klangfarben“ und die Kapellleiterin Andrea Engber und Obfrau Katharina Hinteregger durften sich über ein ausverkauftes Haus freuen.

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Das Bild auf 5min.at zeigt Impressionen vom Frühlingskonzert der Trachtenkapelle in Tiffen.
©Egon Rutter
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