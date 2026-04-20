Veröffentlicht am 20. April 2026, 08:39 / ©Egon Rutter

Fotogalerie: In Tiffen wurde der Frühling musikalisch gefeiert

Beim Frühlingskonzert in Tiffen stand alles im Zeichen von "Europa in Klangfarben". Am 18. April lud die Trachtenkapelle zu einem musikalischen Abend ein. Wir haben die besten Fotos des Konzerts für euch.