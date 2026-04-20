/ ©Egon Rutter
Fotogalerie: In Tiffen wurde der Frühling musikalisch gefeiert
Beim Frühlingskonzert in Tiffen stand alles im Zeichen von "Europa in Klangfarben". Am 18. April lud die Trachtenkapelle zu einem musikalischen Abend ein. Wir haben die besten Fotos des Konzerts für euch.
Am Samstag (18. April) ging es im Dorfgemeinschaftshaus Tiffen (Bezirk Feldkirchen) lustig zu. Die Trachtenkapelle Tiffen lud zum Frühlingskonzert. Der Abend stand unter dem Motto „Europa in Klangfarben“ und die Kapellleiterin Andrea Engber und Obfrau Katharina Hinteregger durften sich über ein ausverkauftes Haus freuen.
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