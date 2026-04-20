14-Jährige tot: Jetzt steht Kärntner „Wunderheiler“ vor Gericht

Am Mittwoch wird am Landesgericht Klagenfurt ein Fall verhandelt, der landesweit für Aufsehen sorgte. Ein Kärntner "Wunderheiler" muss sich wegen des Todes von zwei Patienten verantworten – doch nicht nur das.

Es ist ein Fall, der nicht nur in Kärnten, sondern in ganz Österreich für Aufsehen sorgte. Im Jahr 2023 wendeten sich die Eltern einer 14-Jährigen an einen „Wunderheiler“ aus Kärnten, da sie mit einem tragischen Schicksalsschlag zu kämpfen hatten: Die Tochter litt nämlich an Krebs.

Tragischer Tod nach qualvollem Leidensweg

Dieser „Heiler“ behandelte das Mädchen mit unkonventionellen Methoden, beispielsweise soll er gegen einen nicht ärztlich abgeklärten Tumor mit einer Infusionstherapie mit Katzenkralle vorgegangen sein und die Heilung versprochen haben. Doch diese trat nicht ein, im Gegenteil: Die 14-Jährige verstarb nach einem qualvollen Leidensweg, die Eltern mussten sich vor Gericht verantworten. Kommenden Mittwoch steht der „Heiler“ nun selbst vor Gericht, es geht um den Vorwurf der grob fahrlässigen Tötung.

Tätowierer verstarb nach Infusionen

Doch das ist noch nicht alles. Nicht nur der Jugendlichen, auch einem 61-jährigen Kärntner Tätowierer soll der „Heiler“ ähnliche Infusionen verabreicht haben. Nach Angaben der Witwe des Tätowierers sei es diesem nach den Infusionen immer schlechter gegangen, bis er schließlich verstorben sei. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt legt dem „Heiler“ nun zur Last, „durch Verabreichung einer Infusionstherapie mit Katzenkralle kombiniert mit anderen Stoffen verantwortlich für einen Herz- und Hirninfarkt des Patienten zu sein, der in weiterer Folge zum Tod geführt haben soll“, wie dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt zu entnehmen ist.

Gefährdung von über 6.000 Personen

Die Vorwürfe gehen aber noch weiter. Der Angeklagte soll zwischen Mai 2007 und Mai 2025 eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit von insgesamt 6.550 (!) Personen herbeigeführt haben. Konkret wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, „entgegen der Vorschrift der ärztlichen Kunst nur als Nahrungsmittel zugelassene Essenzen intravenös verabreicht“ zu haben. Da diese Substanzen eben nicht für den medizinischen Gebrauch geprüft und freigegeben sind, ergab sich aufgrund der Inhaltsstoffe, des Herstellungsprozesses und der Endverpackung ein „äußerst hohem Risiko an Kontaminationen durch Mikroorganismen“. Und das hätte noch in weiteren Fällen böse ausgehen können. Laut Verhandlungsspiegel soll „die Gefahr schwerwiegender Reaktionen im menschlichen Körper, wie Anaphylaxien und Embolien mit tödlichem Ausgang bestanden haben“.

Prozess am Mittwoch

Wegen dieser schweren Anschuldigungen muss sich der „Heiler“ am 22. April 2026 vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Bereits im Juli 2024 wurde gegen den Mediziner seitens des Landes Kärnten ein vorläufiges Berufsverbot ausgesprochen. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, würde die Berechtigung zur Berufsausübung endgültig erlöschen. Der Prozess startet um 8.30 Uhr. Es gilt die Unschuldsvermutung.